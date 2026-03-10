Las persistentes lluvias que afectan a Tucumán desde hace varios días generaron inundaciones y complicaciones en distintos sectores de la provincia, lo que llevó al Gobierno a suspender las clases en todas las escuelas hasta el próximo viernes.

La decisión fue oficializada por el Ministerio de Educación provincial a través de la Resolución 472/5, firmada por la ministra Susana Montaldo. La medida rige desde el 10 de marzo y alcanza tanto a establecimientos educativos públicos como privados dependientes de la cartera educativa.

Según informaron las autoridades, el temporal provocó anegamientos en calles y barrios, además de la crecida de ríos y arroyos en varias localidades, lo que obligó a paralizar diversas actividades.

Desde el Gobierno explicaron que la suspensión de las clases se mantendrá, en principio, hasta el viernes 13 inclusive, mientras se monitorea la evolución de las condiciones climáticas. En caso de que la situación no mejore, algunas escuelas podrían ser utilizadas como centros de evacuación para las familias afectadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2031544585667715238&partner=&hide_thread=false Inundaciones y emergencia en Tucumán: suspenden las clases hasta el viernes pic.twitter.com/1gRbtul7Qz — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 11, 2026

Las complicaciones también impactaron en el transporte. La empresa interurbana TESA informó que debió reducir su servicio en la zona sur de San Miguel de Tucumán debido a los problemas generados por las inundaciones, limitando su recorrido hasta la ciudad de Aguilares.

El sur de la provincia es el sector más comprometido por el temporal. Allí varias localidades permanecen en estado de alerta, entre ellas Donato Álvarez y Villa Belgrano, donde se registraron los mayores inconvenientes por el avance del agua.