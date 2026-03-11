miércoles 11 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Por la falta de testigos

Postergaron el inicio del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona y fijaron otra fecha

Los jueces lo resolvieron tras un pedido que hicieron las partes. En total, son siete los profesionales de la salud acusados por el delito de “homicidio con dolo eventual” que serán juzgado en este debate.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona, que debía empezar el 17 de marzo, fue postegardo y comenzará el 14 de abril.

Lee además
La vicepresidenta Victoria Villarruel, difundió una publicación donde varios de sus seguidores se manifestaron en contra del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Filosa

El irónico mensaje de Villarruel contra el Gobierno y el viaje de la esposa de Adorni a Estados Unidos
el juicio por la muerte de maradona, reprogramado para mitad de abril
Nuevo capítulo

El juicio por la muerte de Maradona, reprogramado para mitad de abril

La decisión fue tomada por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro después de haber recibido varios pedidos de las querellas, los fiscales y las defensas.

Lo mismo ocurrió en otra oportunidad. Se suponía que el primer juicio debía empezar el 1° de octubre de 2024 y finalmente comenzó el 13 de marzo de 2025.

De este modo, el debate comenzará a mediados de abril y se harán, en principio, dos audiencias por semana, aunque el tribunal podrá sumar otro día si así lo considerara necesario.

El cambio de fecha tiene que ver con que, de común acuerdo, se redujo la cantidad de testigos citados a declarar.

“La significativa reducción del número de testigos impone reorganizar el desarrollo del juicio y adecuar el cronograma a la prueba que efectivamente será producida en el debate. Ello torna razonable otorgar a las partes un tiempo prudencial para adecuar su preparación al nuevo esquema de prueba testimonial y planificar la distribución de los testigos en las distintas audiencias”, indicó el juez Alberto Gaig.

En diálogo con TN, Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, aclaró: “La reprogramación es en función de preservar la continuidad del debate y nos parece bien”.

El juicio que se anuló

El primer juicio fue declarado nulo en mayo del año pasado. Posteriormente, se produjo la destitución de la jueza Julieta Makintach, quien fue removida de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento al haber grabado un documental secreto sobre el caso.

Durante el debate, ya habían declarado 44 testigos, incluyendo a Verónica Ojeda, y Dalma, Gianinna y Jana Maradona. También lo hicieron la psiquiatra Agustina Cosachov, el dueño de la casa donde murió Maradona, las hermanas del “Diez” y los médicos que intentaron reanimarlo.

Los ocho imputados que enfrentan a la Justicia

El nuevo debate buscará determinar si la internación domiciliaria en la que se encontraba Diego Maradona tras una operación por un hetoma subdural fue llevada a cabo con negligencia, resultando en su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020.

Además de Luque y Cosachov, volverán a ser juzgados:

  • Carlos Díaz (psicólogo).
  • Ricardo Almirón (enfermero).
  • Mariano Perroni (coordinador de la empresa Medidom).
  • Nancy Forlini (médica de Swiss Medical).
  • Pedro Di Spagna (médico clínico).

Además de ellos, en otro debate por jurados, será juzgada la enfermera Dahiana Madrid, representada por el abogado Rodolfo Baqué.

Seguí leyendo

Inundaciones y emergencia en Tucumán: suspenden las clases hasta el viernes

"Dar marcha atrás es sabiduría": la explicación de Mercado Pago por un cambio en su plataforma

Pidieron hasta 8 años de cárcel para el ex marido de Carolina Píparo

Se vende la histórica cupé Fuego de Diego Maradona: dónde estaba, cómo se mantuvo en perfecto estado durante 35 años y cuánto vale

Una ex Gran Hermano confirmó una relación con Alberto Fernández y contó que le adjudicaron obras públicas durante su mandato

Tragedia en la ruta: dos muertos en el choque entre una camioneta y un micro con agentes penitenciarios

Buscando un respiro: cuándo es el próximo fin de semana largo en la Argentina

Crisis en la fábrica de preservativos Tulipán: despidieron a 220 trabajadores

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La vicepresidenta Victoria Villarruel, difundió una publicación donde varios de sus seguidores se manifestaron en contra del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Filosa

El irónico mensaje de Villarruel contra el Gobierno y el viaje de la esposa de Adorni a Estados Unidos

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores
ANIVI

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores

Un DJ caucetero fue acusado de violación y pasó 4 meses en la cárcel por la mentira de la supuesta víctima
Un inocente preso

Un DJ caucetero fue acusado de violación y pasó 4 meses en la cárcel por la mentira de la supuesta víctima

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen video
Apremios ilegales

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente
Está en jaque

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente

El edificio 9 de Julio fue inaugurado en 1957 y forma parte del Eje Cívico de la Ciudad de San Juan junto con el edificio 25 de Mayo donde funciona el Palacio de Tribunales del Poder Judicial de San Juan.
Infraestructura

La Justicia armó un equipo para decidir qué edificios dejarán de alquilar cuando esté listo el 9 de Julio

Te Puede Interesar

Desde el Foro de Abogados advierten que intentaron estafar a los matriculados
Atención

Desde el Foro de Abogados advierten que intentaron estafar a los matriculados

Por Redacción Tiempo de San Juan
Allanamiento en Rawson: cayó El Pollito y secuestraron efectos que habían sido robados en enero
Atrapado

Allanamiento en Rawson: cayó 'El Pollito' y secuestraron efectos que habían sido robados en enero

Los damnificados en la causa Branka Motors en el Centro Cívico cuando se realizaron las audiencias en Defensa al Consumidor.
El otro lado

Causa Branka Motors: qué ocurrirá con la multa de más de $2.000.000.000 aplicada por Defensa al Consumidor

Glencore tiene en San Juan al proyecto de cobre El Pachón. Foto: Glencore
Declaraciones

El Ceo de Pachón salió a calmar los ánimos y bajó las expectativas sobre la mina sanjuanina

Camperas de marca y una cadenita de plata, el botín de un ladrón que entró a robar a la casa de una jubilada
En Santa Lucía

Camperas de marca y una cadenita de plata, el botín de un ladrón que entró a robar a la casa de una jubilada