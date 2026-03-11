Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente

La situación del ex taxista y jubilado sanjuanino José Alberto Furnari , de 72 años, se agravó mucho este martes tras una nueva audiencia en su contra. La fiscal Adriana Ginestar, Claudia Ruiz Carignano y el ayudante fiscal Omar Galiano de UFI CAVIG, solicitaron ampliar el objeto de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) contra él tras el hallazgo de material extremadamente sensible en los dispositivos electrónicos del imputado.

La novedad que sacudió los tribunales sanjuaninos es el hallazgo de al menos 10 imágenes de representaciones sexuales de menores de edad. Este descubrimiento no fue casual: en las primeras instancias de la causa se le había confiscado una CPU con material comprometedor, pero un allanamiento posterior permitió el secuestro de una segunda unidad de procesamiento donde se detectaron nuevas imágenes sexuales de menores. Ante este escenario, la imputación contra Furnari se volvió mucho más gravosa.

Actualmente, el hombre quedó imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y promoción y facilitación de la prostitución, cargos agravados por la edad de la víctima y por la tenencia de representaciones de un menor de 18 años y de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. La acumulación de pruebas técnicas y testimoniales lo posiciona hoy como el principal implicado en una red de explotación que investiga a otros dos hombres.

Cabe recordar que los antecedentes de Furnari ya proyectaban una sombra oscura sobre su perfil. El imputado ya contaba con una condena previa de prisión por un hecho de similares características, ocurrido cuando se desempeñaba como taxista en Rawson. En aquel entonces, la justicia lo encontró culpable de fotografiar y violar a una menor de 14 años.

El juez de Garantías Eugenio Barbera dio por ampliada la IPP y también extendió, por un mes, las medidas coercitivas contra Furlani. Este tiene prohibido acercarse y tener contacto -por cualquier medio y a través de otras personas- con la presunta víctima. Cabe destacar que este hombre estaba preso en el SPP, pero después fue trasladado a su domicilio.

Todo va encaminado a juicio y en las próximas semanas se espera que Fiscalía de a conocer la acusación formal para elevar a juicio la causa.