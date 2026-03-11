miércoles 11 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conflicto en San Juan

El EPRE confirmó que Nación convocará a audiencia pública por la línea eléctrica que pidió Vicuña

El organismo provincial informó que el ENRE se dispone a abrir una instancia de participación para analizar el pedido del proyecto minero. En la previa, el EPRE convocará a instituciones sanjuaninas para preparar su intervención.

Por Elizabeth Pérez
Habrá audiencia publica para debatir el otorgamiento por parte del ENRE al proyecto minero Vicuña de la disponibilidad y ampliación de la línea de 500 kV y el Epre se prepara.&nbsp;

Habrá audiencia publica para debatir el otorgamiento por parte del ENRE al proyecto minero Vicuña de la disponibilidad y ampliación de la línea de 500 kV y el Epre se prepara. 

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) confirmó este miércoles que el organismo nacional del sector convocará a una audiencia pública para analizar el pedido de acceso a la infraestructura eléctrica realizado por el proyecto minero Vicuña, una solicitud que ha causado gran revuelo en San Juan.

Lee además
El proyecto Los Azules formalizó ante el ENRE su oposición a la prioridad otorgada a Vicuña sobre la línea de 500 kV. La respuesta de Vicuña. 
Conflicto en San Juan

Se viene una ola de presentaciones en rechazo a que la línea eléctrica de 500 kV esté en manos de una minera
El proyecto Los Azules formalizó ante el ENRE su oposición a la prioridad otorgada a Vicuña sobre la línea de 500 kV. La respuesta de Vicuña. 
Nueva pulseada en San Juan

Los Azules formalizó su oposición ante el ENRE por la línea de 500 kV, denunció "extralimitación" a favor de Vicuña y hubo respuesta

El organismo regulador sanjuanino señaló en un comunicado que mantuvo reuniones con autoridades del ENRE, quienes “confirmaron que existe predisposición para convocar a una audiencia pública” para tratar tanto el acceso a la capacidad de transporte existente como la ampliación del sistema solicitada por la empresa.

La convocatoria formal se concretaría a través de una resolución que podría publicarse pronto, aunque se desconocen los plazos.

Preparativos en San Juan

Mientras se espera esa resolución nacional, el EPRE adelantó que organizará instancias de trabajo en la provincia para preparar su participación en el proceso.

Para ello, el organismo convocará a una reunión informativa del Consejo Asesor de Acompañamiento, un ámbito en el que participan distintas instituciones sanjuaninas y que se reunirá antes de la audiencia pública. El objetivo, indicaron, es “garantizar la participación fundada y efectiva de todas las instituciones de San Juan” en el debate.

Desde el ente regulador sostienen que la discusión pública permitirá analizar en detalle los aspectos técnicos del pedido minero y asegurar que la integración de grandes proyectos al sistema eléctrico se realice sin comprometer el servicio actual ni el crecimiento proyectado de la provincia.

En el comunicado, el EPRE subrayó que el análisis en audiencia pública “garantiza un procedimiento participativo para permitir la intervención de todas las partes con interés legítimo en la materia” y evaluar adecuadamente los aportes técnicos.

El organismo también remarcó que el objetivo es que el desarrollo de proyectos de gran escala, como los mineros, se realice “mediante una planificación técnica rigurosa”, resguardando tanto el abastecimiento eléctrico como los intereses de los usuarios que financiaron parte de la infraestructura existente.

El origen del conflicto

El 20 de febrero de 2026 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución ENRE 79/2026, que fija un régimen de prioridad de uso en el sistema de transporte eléctrico vinculado al corredor minero sanjuanino a favor de Vicuña Argentina, específicamente sobre el corredor Nueva San Juan–Rodeo en 500 kV.

En otras palabras, la Nación le dio a Vicuña la posibilidad de disponer de capacidad de transporte en la línea eléctrica de 500 kV, con prioridad del 90% sobre la capacidad remanente del corredor durante al menos 25 años. Esto despertó la queja del EPRE y de empresas mineras que se quejaron porque en la práctica entienden que esto implica que cualquier otro proyecto que quiera conectarse posteriormente deberá hacerlo con autorización o disponibilidad liberada por esa empresa.

Incluso el proyecto Los Azules ya realizó una presentación de queja en ese sentido ante el EPRE, a la que suman otras de los intendentes de Calingasta, Iglesia y Jáchal.

Temas
Seguí leyendo

Con el freno al paro docente San Juan estrenó la reforma laboral en el país: los argumentos a favor y en contra

San Juan caminará por el Día del Cáncer de Cuello Uterino: cómo anotarse

La crisis nacional del sector electrodomésticos ya impacta en San Juan

Gran presencia de padlistas sanjuaninos en la primera fecha de la Liga Argentina de Menores

Se viene un desfile de autos antiguos, clásicos y sport en San Juan: el detalle de los recorridos

Miércoles con temperaturas agradables y probabilidad de lluvias en San Juan

Susto en el microcentro: una mujer cayó a un sótano y fue salvada por la Policía

Exportaciones: el mosto de San Juan crece un 42% en febrero y ya representa casi la mitad a nivel nacional

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El paro docente se sintió fuerte el 3 de marzo para el inicio de clases. Este 11 y 12 de marzo no se pudo concretar porque desde el viernes rige la reforma laboral que impulsó Javier Milei y fue apoyada por Marcelo Orrego.
Debate abierto

Con el freno al paro docente San Juan estrenó la reforma laboral en el país: los argumentos a favor y en contra

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza
Actividad esencial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores
ANIVI

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores

Un DJ caucetero fue acusado de violación y pasó 4 meses en la cárcel por la mentira de la supuesta víctima
Un inocente preso

Un DJ caucetero fue acusado de violación y pasó 4 meses en la cárcel por la mentira de la supuesta víctima

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen video
Apremios ilegales

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente
Está en jaque

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente

Te Puede Interesar

El sector de venta de electrodomésticos en San Juan comenzó el año con despidos y retiros voluntarios en varias cadenas, en un contexto de caída del consumo y cambios en el mercado que ya se sienten a nivel local.
Consumo en retroceso

La crisis nacional del sector electrodomésticos ya impacta en San Juan

Por Elizabeth Pérez
Ricardo Díaz, durante la audiencia de este miércoles.
Tribunales

Un acosador de menores volvió a caer, ahora por tener material sexual infantil: pasará más de 6 años preso

Javier Milei saluda a José Antonio Kast, quien este miércoles asumió como nuevo presidente de Chile.
Nuevo escenario

José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile en una solemne ceremonia que contó con la presencia de Javier Milei

Habrá audiencia publica para debatir el otorgamiento por parte del ENRE al proyecto minero Vicuña de la disponibilidad y ampliación de la línea de 500 kV y el Epre se prepara. 
Conflicto en San Juan

El EPRE confirmó que Nación convocará a audiencia pública por la línea eléctrica que pidió Vicuña

El paro docente se sintió fuerte el 3 de marzo para el inicio de clases. Este 11 y 12 de marzo no se pudo concretar porque desde el viernes rige la reforma laboral que impulsó Javier Milei y fue apoyada por Marcelo Orrego.
Debate abierto

Con el freno al paro docente San Juan estrenó la reforma laboral en el país: los argumentos a favor y en contra