El EPRE confirmó que Nación convocará a audiencia pública por la línea eléctrica que pidió Vicuña

Habrá audiencia publica para debatir el otorgamiento por parte del ENRE al proyecto minero Vicuña de la disponibilidad y ampliación de la línea de 500 kV y el Epre se prepara.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) confirmó este miércoles que el organismo nacional del sector convocará a una audiencia pública para analizar el pedido de acceso a la infraestructura eléctrica realizado por el proyecto minero Vicuña, una solicitud que ha causado gran revuelo en San Juan.

Nueva pulseada en San Juan Los Azules formalizó su oposición ante el ENRE por la línea de 500 kV, denunció "extralimitación" a favor de Vicuña y hubo respuesta

Conflicto en San Juan Se viene una ola de presentaciones en rechazo a que la línea eléctrica de 500 kV esté en manos de una minera

El organismo regulador sanjuanino señaló en un comunicado que mantuvo reuniones con autoridades del ENRE, quienes “confirmaron que existe predisposición para convocar a una audiencia pública” para tratar tanto el acceso a la capacidad de transporte existente como la ampliación del sistema solicitada por la empresa.

La convocatoria formal se concretaría a través de una resolución que podría publicarse pronto, aunque se desconocen los plazos.

Preparativos en San Juan

Mientras se espera esa resolución nacional, el EPRE adelantó que organizará instancias de trabajo en la provincia para preparar su participación en el proceso.

Para ello, el organismo convocará a una reunión informativa del Consejo Asesor de Acompañamiento, un ámbito en el que participan distintas instituciones sanjuaninas y que se reunirá antes de la audiencia pública. El objetivo, indicaron, es “garantizar la participación fundada y efectiva de todas las instituciones de San Juan” en el debate.

Desde el ente regulador sostienen que la discusión pública permitirá analizar en detalle los aspectos técnicos del pedido minero y asegurar que la integración de grandes proyectos al sistema eléctrico se realice sin comprometer el servicio actual ni el crecimiento proyectado de la provincia.

En el comunicado, el EPRE subrayó que el análisis en audiencia pública “garantiza un procedimiento participativo para permitir la intervención de todas las partes con interés legítimo en la materia” y evaluar adecuadamente los aportes técnicos.

El organismo también remarcó que el objetivo es que el desarrollo de proyectos de gran escala, como los mineros, se realice “mediante una planificación técnica rigurosa”, resguardando tanto el abastecimiento eléctrico como los intereses de los usuarios que financiaron parte de la infraestructura existente.

El origen del conflicto

El 20 de febrero de 2026 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución ENRE 79/2026, que fija un régimen de prioridad de uso en el sistema de transporte eléctrico vinculado al corredor minero sanjuanino a favor de Vicuña Argentina, específicamente sobre el corredor Nueva San Juan–Rodeo en 500 kV.

En otras palabras, la Nación le dio a Vicuña la posibilidad de disponer de capacidad de transporte en la línea eléctrica de 500 kV, con prioridad del 90% sobre la capacidad remanente del corredor durante al menos 25 años. Esto despertó la queja del EPRE y de empresas mineras que se quejaron porque en la práctica entienden que esto implica que cualquier otro proyecto que quiera conectarse posteriormente deberá hacerlo con autorización o disponibilidad liberada por esa empresa.

Incluso el proyecto Los Azules ya realizó una presentación de queja en ese sentido ante el EPRE, a la que suman otras de los intendentes de Calingasta, Iglesia y Jáchal.