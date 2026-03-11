Gran presencia de padlistas sanjuaninos en la primera fecha de la Liga Argentina de Menores

La temporada 2026 de la Liga Argentina de pádel de menores comenzará el próximo fin de semana en Catamarca, con la participación de 237 parejas provenientes de distintos puntos del país . El torneo marcará el inicio de un circuito que recorrerá varias provincias a lo largo del año y que reunirá a los mejores jugadores juveniles del pádel argentino.

Conflicto en San Juan El EPRE confirmó que Nación convocará a audiencia pública por la línea eléctrica que pidió Vicuña

Debate abierto Con el freno al paro docente San Juan estrenó la reforma laboral en el país: los argumentos a favor y en contra

Tras la experiencia de la temporada 2025, la organización apostó por un formato más competitivo , con un sistema de puntaje renovado que busca premiar la regularidad y el rendimiento en cada una de las fechas. La liga se disputará a lo largo de nueve etapas en distintas sedes del país , consolidándose como uno de los principales espacios de desarrollo para las promesas del pádel nacional.

En este arranque, San Juan tendrá siete representantes, que llegan con grandes expectativas para iniciar el calendario.

En la categoría Sub 16 femenina, la sanmartiniana Oriana Zamira Giménez Carrión competirá junto a Aitana Grumelli, de General Pico (La Pampa). En su debut enfrentarán a Lola Sagorski, de Las Varillas (Córdoba), y María Candelaria Aguirre, de Catamarca. El partido está programado para el viernes 13 de marzo a las 17:30, en la cancha 8 del Club Adami.

En Sub 14 A femenina, Julieta Gómez Dalmónego, oriunda de Media Agua, formará dupla con Alma Rivas, de Lobos (Buenos Aires). Su primer compromiso será ante Emma Buraglia (Concordia, Entre Ríos) y Delfina Trupiano (Santa Fe), el viernes 13 a las 16:15, en la cancha 6 del Club Adami.

En el cuadro Sub 14 B masculino, los sanjuaninos Yaser Naím Deche, de Rawson, y Francisco Ormeño Giménez, de Rivadavia, debutarán el viernes 13 a las 11:15 en la cancha 1 del Club Las Rejas, frente a los tucumanos Lisandro Godoy y Joaquín Zelaya.

Por su parte, en Sub 12 masculino, la dupla integrada por Giuliano Gordillo (Rawson) y Néstor Giménez (San Martín) jugará su primer partido frente a Felipe Holzmann (Coronel Suárez, Buenos Aires) y Bautista Merino (Tandil, Buenos Aires). El encuentro está previsto para el viernes 13 a las 10, también en la cancha 1 del Club Las Rejas.

En esa misma categoría participará además el caucetero Enzo Cáceres Gómez, quien competirá junto al riojano Francisco Tello Quintela. La dupla cuenta con pase directo a la siguiente ronda, en una división que es la más numerosa del torneo con 38 parejas inscriptas.

De esta manera, los jóvenes sanjuaninos comenzarán su camino en un circuito nacional que promete alto nivel competitivo y una importante proyección para las futuras figuras del pádel argentino.