Susto en el microcentro: una mujer cayó a un sótano y fue salvada por la Policía

Una mujer de 59 años fue auxiliada por la Policía Ciclística tras accidentarse en su hogar, situado en Pasaje Desimone (Av. Rawson, entre Mitre y Santa Fe). El incidente fue detectado durante un patrullaje de rutina, cuando los agentes recibieron un alerta radial de emergencia.

Al arribar, los oficiales encontraron a la víctima atrapada en un sótano de tres décadas de antigüedad, rodeada de escombros pero consciente.

Tras colocarle un casco de seguridad para evitar lesiones mayores, el equipo trabajó en despejar una escalera interna que se encontraba obstruida por materiales.

Agentes se encargaron de la contención emocional de la víctima, mientras que el cabo Rolando Irrazábal descendió para concretar la extracción. Tras el exitoso rescate, personal del 107 constató que la mujer se encontraba fuera de peligro.