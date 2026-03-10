martes 10 de marzo 2026

Dolor de bolsillo

El impacto del conflicto en Medio Oriente en las estaciones de servicio de San Juan: los nuevos precios

Los valores en las pizarras de YPF ya reflejan el impacto de la crisis internacional. El diésel premium perforó la barrera de los $2000 y el acumulado anual ya roza el 11%.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La inestabilidad geopolítica a miles de kilómetros de distancia volvió a sentirse con fuerza en los bolsillos de los sanjuaninos. En las últimas horas, las estaciones de servicio de la provincia actualizaron sus precios, impulsadas por la escalada bélica entre Estados Unidos e Israel contra Irán, un conflicto que venía disparando el valor del barril de petróleo a nivel global.

Según el último relevamiento realizado en las estaciones de bandera YPF, la brecha entre los productos básicos y los premium se acorta, mientras que estos últimos ya consolidaron un nuevo piso histórico.

Nuevos valores

  • Nafta Súper: $1835 por litro
  • Nafta Infinia: $1955 por litro
  • Infinia Diésel: $2047 por litro
  • Diésel 500: $1909 por litro

Con estos números, los combustibles de mayor octanaje y tecnología ya superan la barrera de los $2000, una cifra que sirve como referencia psicológica y económica del complejo escenario inflacionario que atraviesa el sector energético.

image

Un acumulado que preocupa

De acuerdo con datos del sitio especializado Surtidores.com, la tendencia alcista no es un fenómeno aislado de los últimos días. Solo desde el mes de febrero, el aumento acumulado es del 6,7%.

Sin embargo, al observar el primer trimestre de 2026, las cifras son más alarmantes:

  • Nafta Súper: registra una suba del 9,4%.

  • Gasoil: lidera los incrementos con un 10,6%.

El factor internacional

La razón detrás de este ajuste técnico no reside únicamente en variables locales. La tensión en Medio Oriente ha generado una presión inmediata sobre el crudo internacional. Al ser el petróleo un commodity, cualquier amenaza en las zonas de producción o en las rutas de distribución se traslada de forma directa a los valores de surtidor en todo el mundo, y San Juan no es la excepción.

De cara al futuro cercano, los analistas coinciden en que el comportamiento del mercado global seguirá siendo el termómetro. Mientras el conflicto bélico no encuentre una desescalada, la posibilidad de nuevos ajustes en las próximas semanas se mantiene latente.

