martes 10 de marzo 2026

Prevención

Vacunación antigripal: en San Juan ya se colocaron unas 11.000 dosis

La cantidad de vacunas colocadas ya superan a la suministradas el año pasado durante la primera semana. Este dato demuestra un marcado interés de la población en la campaña.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La campaña nacional de vacunación antigripal fue lanzada oficialmente en la provincia el pasado 2 de marzo y, durante la primera semana, ya se aplicaron alrededor de 11 mil dosis en distintos puntos sanitarios de San Juan.

De acuerdo con las estimaciones del Programa de Inmunizaciones, dependiente del Ministerio de Salud, cerca de 6.500 dosis fueron aplicadas a mujeres y unas 4.500 a hombres, lo que refleja una importante respuesta de la población a la campaña que busca prevenir complicaciones asociadas a la gripe en los grupos más vulnerables.

Como es habitual en este tipo de campañas, los primeros grupos que asisten a la vacunación son el personal de salud y el personal de seguridad, debido a su exposición permanente y al rol clave que cumplen en el funcionamiento del sistema sanitario y la comunidad.

La inmunización está destinada a los grupos priorizados definidos por el calendario nacional: personal de salud, embarazadas, madres hasta 10 días después del parto, niños de 6 a 24 meses, personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo y adultos mayores de 65 años.

El ministro de Salud de la provincia, Amílcar Dobladez, se mostró conforme con la respuesta de la población y destacó que “la primera semana de vacunación de este año superó en números a la del 2025”, lo que consideró un indicador positivo para el desarrollo de la campaña.

Además, el funcionario recordó que la vacuna antigripal forma parte del calendario nacional de vacunación, por lo que todas las dosis que se aplican en el marco de esta campaña son suministradas por el Gobierno nacional.

