Realizarán mamografías por demanda espontánea en un centro de salud sanjuanino durante marzo

Los jueves 12, 19 y 26 de marzo, de 15 a 20, realizarán mamografías sin necesidad de derivación médica en las instalaciones del Hospital Julieta Lanteri.

En el marco de la actividad denominada Mujeres Saludables, el equipo de Salud del Hospital Dra. Julieta Lanteri prestará este servicio fundamental para la detección del cáncer de mama en etapas iniciales, reduciendo riesgos y brindando mejores y más efectivos tratamientos.

Las mamografías se realizarán a mujeres desde los 35 años (con antecedentes familiares) y desde los 40 años (sin antecedentes familiares) que no se hayan realizado este estudio en los últimos 12 meses.

La prestación se llevará adelante los jueves 12, 19 y 26 de marzo de 15 a 20 en las instalaciones del Hospital Julieta Lanteri, Av. Ignacio de la Roza 8000 oeste, Rivadavia, a demanda espontánea y sin la necesidad de contar con derivación médica.

Hay que destacar que la mamografía es un estudio no invasivo de rayos X que ha demostrado disminuir significativamente las muertes por cáncer de mama, especialmente en mujeres de 40 a 74 años.