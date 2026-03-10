martes 10 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Prevención

Vacunación antigripal: en San Juan ya se colocaron unas 11 mil dosis

La cantidad de vacunas colocadas ya superan a la suministradas el año pasado durante la primera semana. Este dato demuestra un marcado interés de la población en la campaña.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La campaña nacional de vacunación antigripal fue lanzada oficialmente en la provincia el pasado 2 de marzo y, durante la primera semana, ya se aplicaron alrededor de 11 mil dosis en distintos puntos sanitarios de San Juan.

Lee además
Por estos días, gran cantidad de personas se acercan a los puestos de SUBE en el Centro Cívico para hacer consultar sobre el trámite para adquirir el boleto escolar gratuito.
Súper importante

Boleto escolar gratuito en San Juan: el plan B para obtenerlo si no estás en la lista
Los jueves 12, 19 y 26 de marzo, de 15 a 20, realizarán mamografías sin necesidad de derivación médica en las instalaciones del Hospital Julieta Lanteri.
Campaña

Realizarán mamografías por demanda espontánea en un centro de salud sanjuanino durante marzo

De acuerdo con las estimaciones del Programa de Inmunizaciones, dependiente del Ministerio de Salud, cerca de 6.500 dosis fueron aplicadas a mujeres y unas 4.500 a hombres, lo que refleja una importante respuesta de la población a la campaña que busca prevenir complicaciones asociadas a la gripe en los grupos más vulnerables.

Como es habitual en este tipo de campañas, los primeros grupos que asisten a la vacunación son el personal de salud y el personal de seguridad, debido a su exposición permanente y al rol clave que cumplen en el funcionamiento del sistema sanitario y la comunidad.

La inmunización está destinada a los grupos priorizados definidos por el calendario nacional: personal de salud, embarazadas, madres hasta 10 días después del parto, niños de 6 a 24 meses, personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo y adultos mayores de 65 años.

El ministro de Salud de la provincia, Amílcar Dobladez, se mostró conforme con la respuesta de la población y destacó que “la primera semana de vacunación de este año superó en números a la del 2025”, lo que consideró un indicador positivo para el desarrollo de la campaña.

Además, el funcionario recordó que la vacuna antigripal forma parte del calendario nacional de vacunación, por lo que todas las dosis que se aplican en el marco de esta campaña son suministradas por el Gobierno nacional.

FUENTE: Sí San Juan

Temas
Seguí leyendo

Vandalismo extremo: destruyeron los monumentos a San Martín y O'Higgins en la Cordillera sanjuanina

En San Juan, la rotonda de 120 metros de diámetro para la "zona de la muerte" ya tiene fecha de licitación

Entre K-Pop, stand up y velas, la grilla de espectáculos en el Teatro Sarmiento durante marzo

Rivadavia inauguró la segunda parada de colectivo climatizada y avanza con sumar cinco más: en qué zonas

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos

Celia, una sanjuanina radicada en Israel, vive la guerra desde adentro y sin miedo

El 8M se hizo escuchar en las calles de San Juan: mujeres marcharon en defensa de sus derechos

Actualizaron las tarifas del servicio de grabado de autopartes: así quedaron los nuevos valores

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Por estos días, gran cantidad de personas se acercan a los puestos de SUBE en el Centro Cívico para hacer consultar sobre el trámite para adquirir el boleto escolar gratuito.
Súper importante

Boleto escolar gratuito en San Juan: el plan B para obtenerlo si no estás en la lista

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Centro Cívico de San Juan.
EXCLUSIVO

Se viene un plan de retiros voluntarios para estatales de San Juan

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos
Desde las alturas

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos
Investiga la Justicia

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos

Hugo Flores, el cantante de la banda, confirmó el robo que sufrieron el fin de semana.
Ataque a artistas

La popular banda cuartetera Omega fue víctima de los ladrones: le robaron hasta las zapatillas y la ropa de los shows

Oscar Adárvez, abogado penalista video
Flagrancia

Condenan al conocido abogado penalista por portar un revólver: no podrá ejercer la profesión por casi 5 años

Te Puede Interesar

San Juan espera la llegada del Ironman 70.3.
Turismo y deporte

El "fenómeno Ironman": cómo se arma el evento que trae atletas de todo el mundo y deja millones en San Juan

Por Carla Acosta
El proyecto Los Azules formalizó ante el ENRE su oposición a la prioridad otorgada a Vicuña sobre la línea de 500 kV. La respuesta de Vicuña. 
Nueva pulseada en San Juan

Los Azules formalizó su oposición ante el ENRE por la línea de 500 kV, denunció "extralimitación" a favor de Vicuña y hubo respuesta

Por estos días, gran cantidad de personas se acercan a los puestos de SUBE en el Centro Cívico para hacer consultar sobre el trámite para adquirir el boleto escolar gratuito.
Súper importante

Boleto escolar gratuito en San Juan: el plan B para obtenerlo si no estás en la lista

Buscan un taxi que fue alquilado y desapareció junto con el conductor
Denuncia

Buscan un taxi que fue alquilado y desapareció junto con el conductor

Los denunciantes en la causa Branka Motors en la puerta de Flagrancia a la espera de la entrevista para conocer los términos de la reparación integral.
Exclusivo

Branka Motors: los imputados ofrecen $500.000.000 en 5 cuotas y garantías familiares para quedar libres