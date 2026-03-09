lunes 9 de marzo 2026

Importante

Actualizaron las tarifas del servicio de grabado de autopartes: así quedaron los nuevos valores

Desde la Secretaría de Seguridad informaron que empezarán a regir desde este lunes 9 de marzo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
grabado de autopartes

El Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Seguridad y Orden Público, actualizaron las tarifas del servicio de grabado de autopartes y formularios. Los nuevos valores empezaron a regir desde el 9 de marzo. Además de los grabados generales, la normativa incluye tarifas para la validación de cristales y diversos procesos de gestión administrativa.

El grabado de autopartes tiene la finalidad de desalentar el robo de vehículos y la posterior venta de piezas de automóviles, facilitar su rastreo y contribuir a combatir la actividad de los desarmaderos clandestinos.

Tras la actualización de las tarifas los precios quedaron de la siguiente manera:

Trámites Individuales

• Autopartes: Auto $27.000,00 / Moto $15.000,00.

• Validación: Auto $11.000,00 / Moto $4.000,00.

• Cristales: Totales $21.500,00 / Parciales $10.700,00.

• F12: Auto $16.000,00 / Moto $6.000,00.

• Gestión Administrativa: Auto $16.000,00 / Moto $6.000,00.

Paquetes y Totales

• Total Trámite Completo: Auto $83.200,00 / Moto $33.000,00.

• Solo Graba: Auto $67.200,00 / Moto $27.000,00.

• Validación (Segunda categoría en cuadro): Auto $45.700,00 / Moto $22.000,00.

