Actualizaron las tarifas del servicio de grabado de autopartes: así quedaron los nuevos valores

El Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Seguridad y Orden Público, actualizaron las tarifas del servicio de grabado de autopartes y formularios. Los nuevos valores empezaron a regir desde el 9 de marzo. Además de los grabados generales, la normativa incluye tarifas para la validación de cristales y diversos procesos de gestión administrativa.
El grabado de autopartes tiene la finalidad de desalentar el robo de vehículos y la posterior venta de piezas de automóviles, facilitar su rastreo y contribuir a combatir la actividad de los desarmaderos clandestinos.
Tras la actualización de las tarifas los precios quedaron de la siguiente manera:
Trámites Individuales
• Autopartes: Auto $27.000,00 / Moto $15.000,00.
• Validación: Auto $11.000,00 / Moto $4.000,00.
• Cristales: Totales $21.500,00 / Parciales $10.700,00.
• F12: Auto $16.000,00 / Moto $6.000,00.
• Gestión Administrativa: Auto $16.000,00 / Moto $6.000,00.
Paquetes y Totales
• Total Trámite Completo: Auto $83.200,00 / Moto $33.000,00.
• Solo Graba: Auto $67.200,00 / Moto $27.000,00.
• Validación (Segunda categoría en cuadro): Auto $45.700,00 / Moto $22.000,00.