lunes 9 de marzo 2026

A tener en cuenta

Educación realizará un operativo para reubicar estudiantes secundarios sin vacante en San Juan

El operativo será del 16 al 19 de marzo en el Centro de Convenciones, con atención por orden de llegada y cronograma organizado según el departamento de residencia de los estudiantes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (92)

El Ministerio de Educación de San Juan anunció un operativo especial para reubicar a estudiantes de 1° a 6° año del nivel secundario que aún no cuentan con vacante para el ciclo lectivo 2026. El proceso se llevará adelante del 16 al 19 de marzo en el Centro de Convenciones, con atención de 8 a 15 horas y por orden de llegada.

La reubicación está destinada a alumnos que necesitan ser incorporados en escuelas de Educación Secundaria Orientada y Artística, además de estudiantes provenientes de escuelas técnicas y privadas.

El cronograma se organizará por departamentos. El 16 de marzo deberán asistir familias de Capital, Santa Lucía, Caucete y 9 de Julio. El 17 de marzo será el turno de Rawson, Pocito, Sarmiento, 25 de Mayo y San Martín. En tanto, el 18 de marzo se atenderá a estudiantes de Chimbas, Rivadavia, Zonda, Angaco y Albardón.

Desde el Ministerio indicaron que durante cada jornada se ofrecerán las vacantes disponibles en establecimientos de los departamentos asignados según el cronograma previsto.

Por último, el 19 de marzo se realizará la reubicación para estudiantes que provienen de escuelas técnicas o instituciones privadas, también en el Centro de Convenciones y en el mismo horario.

Para completar el trámite, las familias deberán presentar copia del DNI actualizado del estudiante y el DNI del adulto responsable. En el caso de quienes ingresen a 1° año, deberán llevar la libreta de 6° grado, mientras que para 2° a 6° año se solicitará el certificado original de la última escuela cursada, donde consten las materias adeudadas.

