lunes 9 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para aprovechar

Última semana del Mega Outlet en San Juan: qué descuentos se ofrecen y cómo van las ventas

Con descuentos de hasta el 50% y en cuotas sin intereses, desde la Cámara de Comercio afirman que la campaña “superó las expectativas”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los detalles del Mega Outlet que realiza la Cámara de Comercio en San Juan y qué se ofrece.

Los detalles del Mega Outlet que realiza la Cámara de Comercio en San Juan y qué se ofrece.

En el inicio de la última semana del Mega Outlet organizado por la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan, que comenzó el pasado 2 de marzo, desde la entidad aseguraron que la campaña “superó las expectativas”.

Lee además
el comercio de san juan prepara un mega outlet: como aprovecharlo
Estrategia

El comercio de San Juan prepara un Mega Outlet: cómo aprovecharlo
El riesgo país sube 18 puntos en el inicio de la semana.
Efecto mariposa

El riesgo país de la Argentina vuelve a la zona de los 600 puntos por la guerra en Medio Oriente

Cabe recordar que las promociones se extenderán hasta el próximo viernes 15 de marzo. Los locales participantes se encuentran identificados con la cartelería oficial de la Cámara y ofrecen precios especiales con el objetivo de renovar stock, generar liquidez y prepararse para el recambio de mercadería de cara a la temporada otoño–invierno.

image

En cuanto a las propuestas, los clientes sanjuaninos pueden encontrar:

  • Indumentaria y calzado de verano con descuentos de hasta el 50%
  • Hasta 24 cuotas sin interés en artículos de electrónica
  • Hay promociones como 3x2 en productos seleccionados de “vuelta al cole”
  • Descuentos de entre el 10% y el 30% en compras realizadas con tarjetas de distintos bancos, según el día de promoción.
  • Rebajas del 15% por compras en efectivo.
image

“La iniciativa superó las expectativas iniciales, tanto por la cantidad de locales adheridos como por la respuesta del público, que en los primeros días se volcó a recorrer los comercios en busca de promociones y descuentos especiales”, indicaron desde la entidad.

image
image

En ese sentido, explicaron que el Mega Outlet fue pensado como una herramienta para impulsar las ventas y generar mayor movimiento en el sector comercial, en un contexto económico desafiante para los comerciantes. A través de esta propuesta, los locales participantes ofrecen importantes rebajas en productos de temporada y promociones especiales para atraer a los consumidores.

Respecto del impacto en los locales, desde la Cámara señalaron que los comerciantes que forman parte de la iniciativa destacaron la respuesta positiva de los clientes, lo que permitió incrementar el flujo de compradores y fortalecer la actividad en los distintos corredores comerciales de la provincia.

Temas
Seguí leyendo

San Juan, entre las provincias donde menos costo tiene tomar un préstamo: por qué

Horacio Marín dijo que YPF no tocará el precio de los combustibles

Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario

Las ventas minoristas de pymes cayeron 5,6% interanual en febrero y acumulan diez meses en baja

Comerciantes de San Juan anuncian "Liquidación 365", un programa de descuentos durante todo el 2026

Alquileres altos, inseguridad y la dependencia en época de temporadas: las preocupaciones del comercio de Rawson

ANSES confirmó un aumento en AUH y SUAF en marzo 2026: nuevos montos y calendario

Alerta en el transporte de cargas en San Juan: empresarios advirtieron que el conflicto en Medio Oriente impactaría en el costo del flete

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
vouchers educativos en 2026: como saber si seguis siendo beneficiario
Expectativa

Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario
Expectativa

Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas
Rivadavia

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas

Un joven chocó y mató a dos policías: estaba alcoholizado
Tragedia

Un joven chocó y mató a dos policías: estaba alcoholizado

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes
Delitos Especiales

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan

Te Puede Interesar

El operativo verano de San Juan acaba de culminar.
Balance

De la falta de cinturón a curiosear el celular: las excusas de los conductores sanjuaninos tras el Operativo Verano

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los detalles del Mega Outlet que realiza la Cámara de Comercio en San Juan y qué se ofrece.
Para aprovechar

Última semana del Mega Outlet en San Juan: qué descuentos se ofrecen y cómo van las ventas

Encuentran un arsenal en la casa de un sujeto que amenazó de muerte a un vecino en Caucete
Procedimiento

Encuentran un arsenal en la casa de un sujeto que amenazó de muerte a un vecino en Caucete

El IVA, Ingresos Brutos, Sellos y Tasas municipales encarecen el costo de cualquier préstamo. San Juan se ubica entre las que menos cobran en el país.
Datos financieros

San Juan, entre las provincias donde menos costo tiene tomar un préstamo: por qué

Quiénes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con Chiqui Tapia en Córdoba y el pedido que le harán tras los anuncios
Los entretelones

Quiénes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con Chiqui Tapia en Córdoba y el pedido que le harán tras los anuncios