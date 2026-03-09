Última semana del Mega Outlet en San Juan: qué descuentos se ofrecen y cómo van las ventas

Los detalles del Mega Outlet que realiza la Cámara de Comercio en San Juan y qué se ofrece.

En el inicio de la última semana del Mega Outlet organizado por la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan, que comenzó el pasado 2 de marzo, desde la entidad aseguraron que la campaña “superó las expectativas”.

Cabe recordar que las promociones se extenderán hasta el próximo viernes 15 de marzo. Los locales participantes se encuentran identificados con la cartelería oficial de la Cámara y ofrecen precios especiales con el objetivo de renovar stock, generar liquidez y prepararse para el recambio de mercadería de cara a la temporada otoño–invierno.

En cuanto a las propuestas, los clientes sanjuaninos pueden encontrar:

Indumentaria y calzado de verano con descuentos de hasta el 50%

Hasta 24 cuotas sin interés en artículos de electrónica

Hay promociones como 3x2 en productos seleccionados de “vuelta al cole”

Descuentos de entre el 10% y el 30% en compras realizadas con tarjetas de distintos bancos, según el día de promoción.

Rebajas del 15% por compras en efectivo.

“La iniciativa superó las expectativas iniciales, tanto por la cantidad de locales adheridos como por la respuesta del público, que en los primeros días se volcó a recorrer los comercios en busca de promociones y descuentos especiales”, indicaron desde la entidad.

En ese sentido, explicaron que el Mega Outlet fue pensado como una herramienta para impulsar las ventas y generar mayor movimiento en el sector comercial, en un contexto económico desafiante para los comerciantes. A través de esta propuesta, los locales participantes ofrecen importantes rebajas en productos de temporada y promociones especiales para atraer a los consumidores.

Respecto del impacto en los locales, desde la Cámara señalaron que los comerciantes que forman parte de la iniciativa destacaron la respuesta positiva de los clientes, lo que permitió incrementar el flujo de compradores y fortalecer la actividad en los distintos corredores comerciales de la provincia.