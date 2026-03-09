lunes 9 de marzo 2026

Expectativa

Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario

Se trata del beneficio que acomapaña a familias con hijos en colegios privados, con aporte estatal. Los detalles, en la nota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Voucher educativo fue una asistencia estatal clave para acompañar a familias con hijos en colegios privados con aporte estatal durante 2024 y 2025. Con el comienzo del nuevo ciclo lectivo, crece la incertidumbre sobre si habrá pagos en marzo y qué definiciones puede haber para 2026.

La falta de anuncios oficiales reavivó las consultas sobre la continuidad del programa, el rol de ANSES y los pasos a seguir para verificar si una familia continúa dentro del esquema de ayuda. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

Voucher educativo: ¿hay pagos del en marzo de 2026?

La respuesta corta es que, por el momento, no hay confirmación oficial de un pago correspondiente a marzo de 2026. El esquema original del programa establecía que el beneficio “contemplaba pagos hasta diciembre de 2025”, mientras que algunas acreditaciones registradas en enero “respondieron a cuotas pendientes del año anterior”, según la información oficial difundida durante la vigencia del plan.

En ese sentido, desde el programa se aclaró que “la continuidad del beneficio depende de una nueva definición administrativa del Estado”, lo que implica que todavía no está garantizada su renovación automática para el ciclo lectivo 2026. Esto abre tres escenarios posibles: que el Voucher educativo se renueve sin cambios, que se modifique el alcance o los montos, o que sea reemplazado por otro tipo de asistencia.

Mientras no haya una comunicación formal, no puede asegurarse la existencia de un voucher específico para marzo de 2026, por lo que las familias deberán seguir atentos a los anuncios oficiales.

Cómo saber si seguís siendo beneficiario y qué puede pasar en 2026

Quienes se inscribieron y cobraron el Voucher educativo en años anteriores pueden consultar su situación actual de forma digital y gratuita. El control se realiza exclusivamente por los canales oficiales y permite verificar tanto el estado de la solicitud como los pagos realizados.

El procedimiento incluye:

  • Ingresar a la plataforma oficial de Vouchers Educativos con el usuario y contraseña de Mi Argentina.

  • Acceder al perfil del adulto responsable y revisar los menores a cargo declarados.

  • Confirmar si la solicitud figura como aprobada, en evaluación, rechazada o finalizada.

  • Consultar el historial de acreditaciones y verificar que el CBU informado siga vigente.

En caso de que el programa sea relanzado en 2026, es probable que se solicite una nueva inscripción, incluso para quienes ya fueron beneficiarios en 2024 o 2025. Por ese motivo, se recomienda mantener actualizados los datos personales y bancarios y revisar periódicamente la plataforma.

También es importante aclarar que el Voucher educativo no es lo mismo que la Ayuda Escolar Anual, que se paga una vez por año y está dirigida a titulares de asignaciones familiares y AUH. Ese beneficio se gestiona a través de ANSES y responde a un esquema distinto.

