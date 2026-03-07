sábado 7 de marzo 2026

ANSES confirmó un aumento en AUH y SUAF en marzo 2026: nuevos montos y calendario

ANSES confirmó que en marzo de 2026 se aplicará un aumento. La actualización responde a la fórmula de movilidad que ajusta los montos según la inflación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que a partir de de marzo de 2026 se aplican nuevos montos en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) con incrementos del 2,88%, ajustados por la fórmula de movilidad.

anses modifica fechas de cobro en marzo: mira cuando cobras
ANSES modifica fechas de cobro en marzo: mirá cuándo cobrás
ANSES se mantiene muy presente mensualmente con el pago de distintas prestaciones.
ANSES dejó de brindar más de 211.000 asignaciones por hijo en el último año

El organismo detalló los valores en la Resolución 55/26, firmado por Fernando Omar Bearzi (Director Ejecutivo de ANSES) y en la cartilla oficial, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de las familias en un contexto de inflación

Además, la Resolución indicó que la percepción de un ingreso superior a $2.722.595 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, "excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido en los anexos de la presente".

Nuevos montos de AUH y SUAF en marzo 2026

De acuerdo con la cartilla oficial de ANSES:

- AUH por hijo y por embarazo: $132.814 (se paga el 80% mensual y el 20% restante contra presentación de la Libreta).

- AUH por hijo con discapacidad: $432.461 (se paga el 80% mensual y el 20% restante contra presentación de la Libreta).

- Asignación por nacimiento: $77.414.

- Asignación por adopción: $462.845.

- Asignación por matrimonio: $115.913.

- Ayuda Escolar Anual: $85.000 (incluye refuerzo extraordinario).

Los montos varían según el ingreso del grupo familiar y la zona geográfica, con topes de hasta $5.445.190 de Ingreso del Grupo Familiar (IGF).

Impacto en el poder adquisitivo

El incremento busca compensar la pérdida frente a la inflación y garantizar que las familias con hijos tengan un refuerzo económico.

- La AUH y la AUE aseguran cobertura para hogares sin empleo registrado.

- El SUAF beneficia a trabajadores registrados y monotributistas, con escalas según ingresos.

- La Ayuda Escolar Anual de $85.000 representa un alivio adicional en el inicio del ciclo lectivo.

Cómo y cuándo se cobra

- Calendario de pagos: se organiza según la terminación del DNI del titular.

- Modalidad de cobro: acreditación bancaria o billeteras virtuales habilitadas.

- Requisitos: mantener actualizados los datos familiares en Mi ANSES para evitar demoras o rechazos.

