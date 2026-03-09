El riesgo país de la Argentina vuelve a la zona de los 600 puntos por la guerra en Medio Oriente

El riesgo país sube 18 puntos en el inicio de la semana.

El riesgo país de la Argentina volvió a la zona de los 600 puntos en el comienzo de la segunda semana de marzo, en medio de la tensión en los mercados ante la escalada del conflicto en Medio Oriente.

En la previa de la apertura de los mercados, el indicador del JP Morgan trepó hasta los 603 puntos básicos a raíz de la caída del precio de los bonos en Wall Street, pero en el comienzo de las operaciones recortó la suba a 593 puntos básicos.

De esta manera, el riesgo país avanza 18 puntos respecto al cierre del viernes pasado, cuando se ubicaba en 575, lo que implica un alza del 3,13%.

Los bonos argentinos caen hasta 1,3% en el premarket de Wall Street, siguiendo la tendencia de los mercados globales en medio de la importante venta de la renta fija internacional, tras la profundización del enfrentamiento entre Estados Unidos e Israel con Irán en Medio Oriente.

Las bajas más fuertes se dan en los bonos de tramo largo de la curva, en particular los que vencen en 2041 y 2046.

FUENTE: Agencia NA