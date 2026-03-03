Mercados alterados: la Bolsa argentina encadena su quinta caída consecutiva y el riesgo país se acerca a 600 puntos

La escalada bélica en Oriente Medio sacude a todos los mercados y también afecta el desempeño de los emergentes. En el ámbito local, acciones y bonos reanudan la senda negativa este martes y la Bolsa porteña encadena la quinta caída consecutiva, para regresar a su nivel más bajo desde el 27 de octubre último, inmediatamente después de las elecciones legislativas.

A las 13 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires resta 3% en pesos, en los 2.552.000 puntos. Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- caen un 2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas entre los bonos del Tesoro de los EEUU y sus pares emergentes, avanza 32 unidades para Argentina, en los 598 puntos básicos, en lo más alto desde el 12 de diciembre.

Varias explosiones sacudieron Teherán y Beirut este martes, y los mercados financieros de todo el mundo cayeron ante la perspectiva de una interrupción prolongada del suministro energético mundial debido a la guerra aérea entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El precio del crudo subía alrededor de un 8% este martes, con la variedad Brent del Mar del Norte cerca de los USD 84 el barril, en su precio máximo desde julio de 2024. Una pérdida de hasta 2% en los principales índices de Wall Street revela que una venta masiva de títulos podría extenderse en Wall Street.

Un día después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dieran respuestas abiertas cuando se les preguntó cuánto duraría la guerra, una fuente dijo a Reuters que la campaña de Israel había sido planeada para durar dos semanas y que avanzaba más rápido de lo esperado.

La fuente, cercana al plan de guerra de Israel, dijo que su objetivo era derrocar a los gobernantes clericales de Irán y que no había una fecha límite exacta para lograrlo.

Sin embargo, el ejército israelí estaba avanzando en su lista de objetivos más rápido de lo previsto, con éxitos tempranos como la muerte de los líderes iraníes y la eliminación de sus defensas, según la fuente. Israel también estaba acelerando su campaña por temor a que Washington pudiera acordar con los líderes iraníes supervivientes detenerla antes de que se alcanzaran los objetivos de Israel, añadió la fuente.

Dentro de Irán, Israel atacó la sede de la cadena estatal IRIB en Teherán. Los residentes han colapsado las autopistas para huir de las ciudades mientras caían las bombas.

La campaña estadounidense-israelí mató en el primer día al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en lo que podría haber sido el primer asesinato de un líder nacional por parte de fuerzas enemigas desde el aire en la historia. Si se lograra el objetivo de derrocar el sistema gobernante de Irán utilizando el poder aéreo sin fuerzas armadas sobre el terreno, también sería algo inédito.

Irán calificó la guerra de ataque no provocado y ha respondido lanzando misiles y drones contra los países árabes vecinos y estrangulando el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial y enormes volúmenes de gas.

Desde el lunes, la guerra se extendió a El Líbano, donde los aliados de Hezbolá de Irán dispararon contra Israel, que respondió con ataques aéreos y refuerzos de posiciones terrestres en el sur. Un espeso humo negro cubrió Beirut mientras el sonido de las explosiones retumbaba en el aire.

Las autoridades dijeron que murieron decenas de personas. Estados Unidos ordenó al personal gubernamental no esencial y a sus familias que abandonaran Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Baréin, Irak y Jordania. Se cerraron las misiones diplomáticas estadounidenses en Arabia Saudí y Kuwait, tras ser alcanzadas por drones iraníes.

