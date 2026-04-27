Recuerdan la prórroga de beneficios en el pago del Impuesto Automotor 2026

La DGR recordó las fechas de vencimiento de pago del Impuesto Automotor.

La Dirección General de Rentas (DGR) de la Provincia de San Juan recordó la prórroga del vencimiento del Impuesto Automotor 2026, brindando a los contribuyentes más tiempo para acceder a importantes beneficios y facilidades de pago.

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De acuerdo al nuevo cronograma, el pago anual podrá realizarse hasta el 6 de mayo de 2026, mientras que el pago semestral tendrá como fechas el 7 de mayo de 2026 para la primera cuota y el 14 de agosto de 2026 para la segunda.

En este marco, se mantienen vigentes los descuentos, entre los que se destacan:

15% de descuento por pago anual

5% por pago semestral

15% adicional por pago online

15% por adhesión a débito automático o descuento de haberes

15% adicional para contribuyentes al día al 31/12/2025

Asimismo, se ofrecen facilidades de pago que permiten abonar el impuesto en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco San Juan, a través de la web oficial. También se encuentra disponible el pago mediante Plus Pagos y billeteras electrónicas utilizando código QR.

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Para más información y pago online, los contribuyentes pueden ingresar a rentas.dgrsj.gob.ar con su clave de Ciudadano Digital (CIDI) o acercarse a la Planta Baja del Centro Cívico, en horario de atención de 7:30 a 14:45 horas.