De la falta de cinturón a curiosear el celular: las excusas de los conductores sanjuaninos tras el Operativo Verano

El cierre del operativo verano en San Juan arrojó resultados que invitan a la reflexión sobre la conducta vial en la provincia durante la temporada de mayor afluencia turística interna. Según informó el Comisario Mayor Ricardo Díaz , jefe del D7, entre los meses de diciembre y marzo se labraron un total de 375 actas de infracción, una cifra que refleja el intenso movimiento en zonas críticas como el Perilago de los diques, el río San Juan y la calle Las Moras en Zonda.

El balance arrojó además el radiado de 262 vehículos, la retención de 99 licencias de conducir y la detección de siete casos de alcoholemia positiva, destacándose que, a pesar de la enorme cantidad de gente que obligó incluso a cerrar accesos por desbordes, no se lamentaron víctimas fatales en las áreas de cobertura directa del operativo.

Las infracciones más recurrentes detectadas por el personal policial componen un mapa de imprudencias que se repiten temporada tras temporada en las rutas sanjuaninas. A la cabeza de las faltas se ubica el persistente no uso del cinturón de seguridad, seguido de cerca por la circulación sin las luces reglamentarias encendidas, según informó el uniformado en diálogo con Radio Sarmiento este lunes.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de las autoridades este año fue la insistencia en una conducta que el comisario Díaz definió como "canchera" y que representa un riesgo altísimo: el hábito de conducir el vehículo utilizando una sola mano sobre el volante, generalmente debido a la distracción que genera el uso del teléfono celular.

Al ser consultado sobre las respuestas más insólitas y las "avivadas" de los conductores cuando son interceptados en plena infracción, el Comisario Díaz relató situaciones que rayan lo pintoresco pero que esconden un peligro latente. Sobre las excusas más escuchadas al momento de detectar el uso del celular o maniobras indebidas, el jefe policial comentó: "Bueno, hay numerosas, se escucha de todo en la calle. Generalmente nos dicen que recién salen, que se distrajeron un segundo o que les sonó una llamada que era muy importante. Nosotros les decimos siempre: bueno, se hubiera parado en la orilla y atendía, de esa forma no pone en riesgo a nadie".

La peligrosidad de estas "picardías" al volante, como manejar con una sola mano por venir hablando o mensajeando, fue analizada por Díaz, con la idea de concientizar sobre el escaso margen de maniobra que queda ante una emergencia. El comisario explicó detalladamente la relación entre la velocidad y la capacidad de reacción del conductor: "Una persona que va en una ruta, supongamos, a 100 kilómetros por hora, desde el momento que detectó la obstrucción enfrente hasta que aprieta el freno, el auto avanza 120 metros para bajar de 100 a cero. Eso en condiciones normales, con carpeta asfáltica seca y sin lluvia. Si lo hacemos con una sola mano, porque venimos distraídos, hay mucho menos control del vehículo para maniobrar".

Finalmente, desde la Policía de San Juan destacaron que el operativo buscó hacer hincapié en la prevención y la docencia vial, aunque en muchos casos se debió recurrir a la sanción efectiva ante el incumplimiento de normas básicas, como llevar ambas manos al volante, algo que la ley exige estrictamente salvo el breve instante en que se realiza un cambio de marcha. Con el fin de la temporada, el desafío para los uniformados sigue siendo combatir esa sensación de "falsa seguridad" de los conductores que, por una llamada o una postura cómoda, arriesgan su vida y la de los demás en las rutas.