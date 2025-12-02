San Juan prepara el Operativo Verano 2025-2026 con un fuerte foco en la prevención de alcoholemia en zonas turísticas

La Policía de San Juan prepara el Operativo Verano 2025-2026 , uno de los despliegues de seguridad más importantes del año, el cual se pondrá en marcha el próximo 16 de diciembre. Este esquema integral tiene como objetivo principal reforzar la prevención, la seguridad vial y el orden en las zonas recreativas.

El comisario Fabián Correa , de la División D-3, confirmó en diálogo con Canal 13 que el lanzamiento del operativo se realizará ese día, contemplando una presencia policial estratégica en los puntos de mayor circulación durante toda la época estival. Si bien el plan inicia con una dotación base de efectivos, se ha previsto un incremento notable durante enero y febrero, coincidiendo con el mayor flujo de visitantes en los departamentos turísticos. En la parte oeste de la provincia, el refuerzo será de alrededor de 40 o 50 efectivos adicionales, destinados principalmente a zonas turísticas frecuentadas como Zonda y Ullum .

image

La prevención de accidentes viales es una prioridad, dado que la temporada de verano suele estar marcada por reuniones sociales, asados y actividades recreativas. Las indicaciones recibidas desde el Gobierno remarcan la prevención, sobre todo en lo referente a los controles de alcoholemia.

Los agentes estarán distribuidos en puestos fijos y móviles, llevando a cabo controles vehiculares, recorridas y tareas de apoyo. Además, habrá verificaciones en campings, sin descuidar la seguridad general en todos los espacios concurridos. La Policía trabajará de forma coordinada con Tránsito Provincial, que desempeña un rol fundamental en la prevención de incidentes en las rutas. En algunas ocasiones, cuando el acceso vehicular es limitado, se agregará la presencia de la policía montada.

El comisario Correa aseguró que, si bien la meta es firme y consiste en reducir siniestros y garantizar tranquilidad, la responsabilidad individual juega un papel clave. Remarcó que, para que el operativo sea un éxito y se obtenga un buen balance, la ciudadanía debe extremar los cuidados, especialmente si ha consumido alcohol y planea conducir.