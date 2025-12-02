martes 2 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Seguridad

San Juan prepara el Operativo Verano 2025-2026 con un fuerte foco en la prevención de alcoholemia en zonas turísticas

El despliegue de seguridad integral, coordinado por la Policía de San Juan y Tránsito Provincial, comenzará el 16 de diciembre para reforzar la seguridad vial y el orden en áreas de alta concurrencia como Zonda y Ullum.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Policía de San Juan prepara el Operativo Verano 2025-2026, uno de los despliegues de seguridad más importantes del año, el cual se pondrá en marcha el próximo 16 de diciembre. Este esquema integral tiene como objetivo principal reforzar la prevención, la seguridad vial y el orden en las zonas recreativas.

Lee además
el peor record: un sanjuanino, el dosaje positivo de alcoholemia mas alto del pais en ano nuevo
Control

El peor récord: un sanjuanino, el dosaje positivo de alcoholemia más alto del país en Año Nuevo
Gutiérrez, en vivo en Paren las Rotativas: entre números duros, proyecciones y definiciones sobre el Presupuesto 2026. video
Entrevista exclusiva

Presupuesto, paritarias e impuestos en San Juan: el ministro Gutiérrez responde todo en Paren las Rotativas

El comisario Fabián Correa, de la División D-3, confirmó en diálogo con Canal 13 que el lanzamiento del operativo se realizará ese día, contemplando una presencia policial estratégica en los puntos de mayor circulación durante toda la época estival. Si bien el plan inicia con una dotación base de efectivos, se ha previsto un incremento notable durante enero y febrero, coincidiendo con el mayor flujo de visitantes en los departamentos turísticos. En la parte oeste de la provincia, el refuerzo será de alrededor de 40 o 50 efectivos adicionales, destinados principalmente a zonas turísticas frecuentadas como Zonda y Ullum.

image

La prevención de accidentes viales es una prioridad, dado que la temporada de verano suele estar marcada por reuniones sociales, asados y actividades recreativas. Las indicaciones recibidas desde el Gobierno remarcan la prevención, sobre todo en lo referente a los controles de alcoholemia.

Los agentes estarán distribuidos en puestos fijos y móviles, llevando a cabo controles vehiculares, recorridas y tareas de apoyo. Además, habrá verificaciones en campings, sin descuidar la seguridad general en todos los espacios concurridos. La Policía trabajará de forma coordinada con Tránsito Provincial, que desempeña un rol fundamental en la prevención de incidentes en las rutas. En algunas ocasiones, cuando el acceso vehicular es limitado, se agregará la presencia de la policía montada.

El comisario Correa aseguró que, si bien la meta es firme y consiste en reducir siniestros y garantizar tranquilidad, la responsabilidad individual juega un papel clave. Remarcó que, para que el operativo sea un éxito y se obtenga un buen balance, la ciudadanía debe extremar los cuidados, especialmente si ha consumido alcohol y planea conducir.

Temas
Seguí leyendo

Detectaron vacas con marcas irregulares en San Juan y se activó el protocolo de verificación

Por primera vez, San Juan cuenta con un permiso digital de pesca deportiva: cómo funciona

Afirman que durante noviembre hubo un fuerte retroceso de las ventas minoristas en San Juan

Los equipos sanjuaninos ya tienen hoja de ruta en el Regional: así serán los cruces de la Segunda Ronda

Chiqui Tapia declaró ingresos por más de $818 millones al año y un patrimonio con siete propiedades, incluidas dos en San Juan

El regalito made in San Juan que llegó a las manos de Franco Colapinto: "Es una bestia"

Cómo fue el estreno del paso de Agua Negra: San Juan volvió a marcar el ritmo en la cordillera

Por primera vez en San Juan, una comunidad huarpe tendrá su cuchá

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
reforma laboral y cgt de san juan: alineamiento a la central nacional y lobby con diputados del pj
Tensiones

Reforma Laboral y CGT de San Juan: alineamiento a la central nacional y lobby con diputados del PJ

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Condenan a dos ex directivos de La Granja por estafa y alquileres ilegales de canchas
Juicio abreviado

Condenan a dos ex directivos de La Granja por estafa y alquileres ilegales de canchas

Paso de Agua Negra (Imagen de archivo).
Conexión con Chile

Cómo fue el estreno del paso de Agua Negra: San Juan volvió a marcar el ritmo en la cordillera

Una patrulla custodiaba la vivienda de la anciana.
Robo a domicilio

Tres asaltantes atacaron a una anciana de Rawson, casi la ahorcaron y le robaron dólares y artefactos

El gendarme actualmente se encuentra detenido con prisión preventiva.
El horror en casa

Una policía sanjuanina, esposa del gendarme golpeador, también será imputada por los maltratos a sus hijos adoptivos

Nuevo revés para Gustavo Monti: confirman el rechazo de su demanda contra el Pájaro Benmuyal
Tras la apelación

Nuevo revés para Gustavo Monti: confirman el rechazo de su demanda contra el "Pájaro" Benmuyal

Te Puede Interesar

Reforma Laboral y CGT de San Juan: alineamiento a la central nacional y lobby con diputados del PJ
Tensiones

Reforma Laboral y CGT de San Juan: alineamiento a la central nacional y lobby con diputados del PJ

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gutiérrez, en vivo en Paren las Rotativas: entre números duros, proyecciones y definiciones sobre el Presupuesto 2026. video
Entrevista exclusiva

Presupuesto, paritarias e impuestos en San Juan: el ministro Gutiérrez responde todo en Paren las Rotativas

Un nuevo Centro de Desarrollo Infantil abrió sus puertas en Santa Lucía
Obra clave

Un nuevo Centro de Desarrollo Infantil abrió sus puertas en Santa Lucía

Estela de Carlotto recibió el título de Doctora Honoris Causa de la UNSJ de manos del rector Tadeo Berenguer.
Emoción y reconocimientoEl acto

Estela de Carlotto, recibió el título de Doctora Honoris Causa de la UNSJ

Definieron fecha y hora de entrevistas para elegir al nuevo camarista civil
Jugoso cargo judicial

Definieron fecha y hora de entrevistas para elegir al nuevo camarista civil