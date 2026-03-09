lunes 9 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo en la Vendimia

Virginia Gallardo, entre un debut vendimial y un pedido indirecto a la Fiesta Nacional del Sol

La diputada nacional de la Libertad Avanza por Corrientes estuvo el fin de semana en Mendoza y aprovechó una charla con Tiempo de San Juan para hacer una solicitud

Por Redacción Tiempo de San Juan
Virginia Gallardo compartió por primera vez un desayuno de la Coviar en Mendoza.

Virginia Gallardo compartió por primera vez un desayuno de la Coviar en Mendoza.

La Fiesta Nacional de la Vendimia no solo es el epicentro de la industria vitivinícola, sino también un punto de encuentro clave para la política nacional. Entre las figuras que captaron todas las miradas este año se destacó Virginia Gallardo, la actual diputada nacional por Corrientes (La Libertad Avanza), quien cambió los escenarios y los programas de la farándula por las bancas legislativas, pero mantiene intacto su carisma.

Lee además
tormentas en san juan: diez familias evacuadas y una vivienda derrumbada en sarmiento
Emergencia climática

Tormentas en San Juan: diez familias evacuadas y una vivienda derrumbada en Sarmiento
Bomberos Voluntarios de Albardón salvaron a un perro que había caído a un pozo y a un gato que estaba atrapado en el techo de una escuela.
En San Juan

Bomberos rescatistas: en tres días sacaron un perro de un pozo y salvaron un gato de las alturas

"Estoy muy contenta de estar acá, de poder conocer esta fiesta, que la verdad que desde ayer (por el viernes) no hemos parado. Nos han recibido de maravilla, hemos visto la pasada de carrozas junto a las candidatas, estuve en el desayuno real también, estuvimos en una bodega", detalló sobre su itinerario en Mendoza durante su primera experiencia vendimial.

Para Gallardo, esta transición de rol no ha pasado desapercibida, especialmente al encontrarse en un palco rodeada de figuras del arco político: "Ahora acá también acompañando y aparte, obviamente, rodeada de colegas. Ahora en otro ambiente con colegas políticos, pero bien, bien, conociendo, aprendiendo mucho".

"He sido reina de todo, pero esta fiesta estaba pendiente. ¿Quién diría que hoy como diputada la puedo conocer? Así que muy contenta", afirmó entre risas ante Tiempo de San Juan durante el desayuno de la Coviar.

Guiño a San Juan y las economías regionales

Consultada sobre si ya había tenido la oportunidad de estar en la Fiesta Nacional del Sol, la diputada nacional expresó: "Aún no hemos recibido la invitación, pero vamos a ir seguramente. Yo soy una gran promotora de las economías regionales de cada lugar por el rol que alguna vez representé y hoy de alguna u otra manera también seguimos ligados a esto porque para mí son superimportantes para la provincia".

"Son el motor económico, uno de los tantos de cada lugar, pero resalta el trabajo en conjunto de cada provincia y que genera turismo, un montón de crecimiento económico que es más que bienvenido", añadió.

Finalmente, la correntina admitió que su relación con el vino ha evolucionado con los años. "Me gusta, pero ahora de grande. Estoy aprendiendo. Fui probando un poco y me gusta. No te digo que tomo un montón y menos en esta situación. Voy probando, manteniendo la línea en su justa medida", concluyó.

Embed - Virginia Gallardo

Temas
Seguí leyendo

En la Libertador, el lifting histórico está a punto de terminarse: ya se planea la mejora hacia el Este y hasta achicar los boulevares

Por qué no existe un registro de agresores sexuales en San Juan: las razones legales detrás de un debate de alta tensión

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan

En Media Agua, Villarruel estuvo en una reconocida estación de servicio y una foto lo demuestra

El 76% de los delitos contra menores investigados en San Juan son por abuso sexual

Martín Krywokulski, el divulgador sanjuanino que en las redes le pelea a la "chatura" con la filosofía

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas

Tras la vuelta a clases, cuánto se tarda en recorrer gran parte de la Ciudad de San Juan en hora pico

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La histórica obra de la Avenida Libertador entre Las Heras y Santa María de Oro entró en su etapa final. Ahora se trabaja en mejorar cordones y boulevares.
Obra clave

En la Libertador, el lifting histórico está a punto de terminarse: ya se planea la mejora hacia el Este y hasta achicar los boulevares

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas
Rivadavia

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Prontuarios

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa, tres dolores de cabeza para la Justicia: los antecedentes de los presos por el ataque en la Terminal

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan

Alta demanda en el Obreros del Porvenir por los diferentes cursos.
Educación

El boom minero llegó a los oficios: en una escuela de capacitación laboral sanjuanina, hubo gran demanda por los cursos vinculados al sector

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del lunes en San Juan.
Sismo

Un fuerte temblor puso en movimiento la madrugada sanjuanina del lunes

Te Puede Interesar

Quiénes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con Chiqui Tapia en Córdoba y el pedido que le harán tras los anuncios
Los entretelones

Quiénes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con Chiqui Tapia en Córdoba y el pedido que le harán tras los anuncios

Por Carla Acosta
Tormentas en San Juan: diez familias evacuadas y una vivienda derrumbada en Sarmiento
Emergencia climática

Tormentas en San Juan: diez familias evacuadas y una vivienda derrumbada en Sarmiento

Hermanos en la mira por robar y dejar desfigurada a una anciana en Rivadavia: uno fue condenado con cárcel
Judicial

Hermanos en la mira por robar y dejar desfigurada a una anciana en Rivadavia: uno fue condenado con cárcel

Paso fugaz de Villarruel por San Juan: lo poco que se sabe de una visita sin aviso
Tras la Fiesta de la Vendimia

Paso fugaz de Villarruel por San Juan: lo poco que se sabe de una visita sin aviso

Fútbol sanjuanino
Para aliviar a los clubes

La Liga Sanjuanina cubrirá el 50% del pago de árbitros tras el paro en apoyo a Tapia