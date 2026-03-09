Virginia Gallardo, entre un debut vendimial y un pedido indirecto a la Fiesta Nacional del Sol

La Fiesta Nacional de la Vendimia no solo es el epicentro de la industria vitivinícola, sino también un punto de encuentro clave para la política nacional. Entre las figuras que captaron todas las miradas este año se destacó Virginia Gallardo, la actual diputada nacional por Corrientes (La Libertad Avanza), quien cambió los escenarios y los programas de la farándula por las bancas legislativas, pero mantiene intacto su carisma.

"Estoy muy contenta de estar acá, de poder conocer esta fiesta, que la verdad que desde ayer (por el viernes) no hemos parado. Nos han recibido de maravilla, hemos visto la pasada de carrozas junto a las candidatas, estuve en el desayuno real también, estuvimos en una bodega", detalló sobre su itinerario en Mendoza durante su primera experiencia vendimial.

Para Gallardo, esta transición de rol no ha pasado desapercibida, especialmente al encontrarse en un palco rodeada de figuras del arco político: "Ahora acá también acompañando y aparte, obviamente, rodeada de colegas. Ahora en otro ambiente con colegas políticos, pero bien, bien, conociendo, aprendiendo mucho".

"He sido reina de todo, pero esta fiesta estaba pendiente. ¿Quién diría que hoy como diputada la puedo conocer? Así que muy contenta", afirmó entre risas ante Tiempo de San Juan durante el desayuno de la Coviar.

Guiño a San Juan y las economías regionales

Consultada sobre si ya había tenido la oportunidad de estar en la Fiesta Nacional del Sol, la diputada nacional expresó: "Aún no hemos recibido la invitación, pero vamos a ir seguramente. Yo soy una gran promotora de las economías regionales de cada lugar por el rol que alguna vez representé y hoy de alguna u otra manera también seguimos ligados a esto porque para mí son superimportantes para la provincia".

"Son el motor económico, uno de los tantos de cada lugar, pero resalta el trabajo en conjunto de cada provincia y que genera turismo, un montón de crecimiento económico que es más que bienvenido", añadió.

Finalmente, la correntina admitió que su relación con el vino ha evolucionado con los años. "Me gusta, pero ahora de grande. Estoy aprendiendo. Fui probando un poco y me gusta. No te digo que tomo un montón y menos en esta situación. Voy probando, manteniendo la línea en su justa medida", concluyó.