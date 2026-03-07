sábado 7 de marzo 2026

Tiempo en Mendoza

Cosas que le llaman la atención a un sanjuanino de la Vendimia

Lanzamientos desde los carruajes, ausencia de vallado y un equipo de municipales que en diez minutos deja la avenida San Martín impecable después de recibir a 45.000 personas presentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
vendimia
gente1
canastos
reinasquehablan
limpieza
cosas

La San Martín es el escenario donde año a año se renueva la tradición y se realiza la vía blanca, uno de los momentos más esperados de la Fiesta de la Vendimia. En esta 90 edición, 45.000 personas se congregaron en la avenida para ver el desfile de carruajes, que abre con la Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos. Tiempo de San Juan estuvo en Mendoza y cubrió la celebración y esto es lo que capturó la atención de este equipo periodístico.

el spiderman de la via blanca: el heroe inesperado que se robo los flashes con una tremenda pirueta
Tiempo en la Vendimia

El "Spiderman de la Vía Blanca": el héroe inesperado que se robó los flashes con una tremenda pirueta
¿sabado para quedarse adentro? asi estara el tiempo en san juan
Pronóstico

¿Sábado para quedarse adentro? Así estará el tiempo en San Juan

1-Manzanas, melones y cajas de vino

cosas

Desde cada uno de los carruajes, las reinas y sus acompañantes le arrojaban a la gente desde uvas, manzanas, botellas de agua mineral, nueces hasta melones. “Tiene un gusto especial agarrarlo antes que comprarlo”, dijo una mujer.

2-Ausencia de vallas

gente1

En la avenida San Martín la gente se ubica en la vereda, sin vallado. Las familias compran espuma, disfrutan como si fuera un carnaval. Los niños atraviesan la calle y los fans de las candidatas a reina les sacan fotos y hasta hablan con ellas mientras van circulando.

3-Las reinas que hablan

reinasquehablan

Las candidatas a reina de la Vendimia mientras circulan en sus carruajes interactúan con el público, aportan datos de su perfil y también sobre las características de sus localidades.

4-Canastitos recaudadores

canastos

Tradicionalmente los mendocinos arman una especie de canasta para agarrar lo que tiran desde los carruajes. El canasto está sujeto a un palo y hay quienes lo adornan con luces de colores. Artesanías made in casa.

5-Limpieza exprés

limpieza

Municipales de la Ciudad y la tropa de camiones capitalinos arrancan un operativo de limpieza exprés apenas termina el desfile de carruajes. En diez minutos, los barrenderos limpian la basura, luego pasan los vehículos con cepillos y finalmente, agua y hasta perfume. La San Martín queda lista para el tránsito en menos de diez minutos.

