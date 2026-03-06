viernes 6 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Redes

Quiso mostrar la cancha de Árbol Verde desde el aire y el video se volvió viral por dos detalles inesperados

Un video grabado con dron en una cancha de Árbol Verde se volvió viral en redes sociales por un par de curiosidades que no pasaron desapercibidas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
viral

Un curioso video grabado con dron en San Juan comenzó a circular con fuerza en redes sociales y rápidamente generó todo tipo de comentarios. En las imágenes se puede ver a un joven subir a la terraza de un edificio cercano a la cancha de Árbol Verde, donde instala una reposera para mirar el partido desde lo alto, como si se tratara de un palco improvisado.

Lee además
revolucionaria medicina nuclear publica en san juan: el cemec hara estudios de alzheimer y parkinson
Salud de vanguardia

Revolucionaria medicina nuclear pública en San Juan: el CEMEC hará estudios de alzheimer y parkinson
unidos contra el barro: como fue el intenso operativo para destrancar un camion en sarmiento
Tormentas en San Juan

Unidos contra el barro: cómo fue el intenso operativo para destrancar un camión en Sarmiento

La escena, que de por sí ya resultaba llamativa, se volvió viral por dos motivos que no pasaron desapercibidos para los usuarios. Por un lado, muchos repararon en el estado del campo de juego: la cancha es completamente de tierra y no tiene césped, algo que despertó bromas y comentarios irónicos.

Pero además, el video generó risas por la forma en que fue filmado. El dron que captó las imágenes se mueve de manera inestable durante varios segundos, lo que hizo que muchos usuarios se concentraran más en el “pulso” del operador que en la propia escena.

Entre los comentarios que se multiplicaron en redes aparecen frases como: “El pulso jajaj”, “Es difícil de manejar el drone”, “Me gusta el pasto que tiene la cancha” y “Fijate de ajustar el drone, se mueve mucho”.

El video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2029976054740255183&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Tras el temporal, ya son 80 las familias asistidas en Sarmiento, Jáchal y Caucete

En medio de la creciente, entró al agua para rescatar a su hermana en Jáchal: el video

Una Catedral repleta y empañada por lágrimas en la restitución de las astillas de la Cruz de Jesús

Fiesta de la Vendimia 2026: Tiempo de San Juan desembarca en Mendoza para una cobertura especial

Cómo serán los puentes que cambiarán la vida de Mogna y que se harán con fondos mineros

Japonés, fotobordado y escritura: los talleres que trae marzo en la Dirección de Bibliotecas Populares

Buscan desesperadamente a Santiago en San Juan: iba a San Luis y no tomó el colectivo

La Feria Agroproductiva llega con una ruleta de premios y propuestas por el Día de la Mujer

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
buscan desesperadamente a santiago en san juan: iba a san luis y no tomo el colectivo
Tiene 15 años

Buscan desesperadamente a Santiago en San Juan: iba a San Luis y no tomó el colectivo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos
Crisis

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson
UFI Delitos Especiales

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico
Grave

Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico

Jeremías Javier Ávila Aballay y Catriel Benjamín Aballay Ferreyra.
Dolor en las redes

Quién es el joven que murió en un choque en Rawson; piden cadenas de oración para el motociclista que lo acompañó

Por las lluvias, mirá la creciente de agua que llegó a Los Berros y Pedernal
Video

Por las lluvias, mirá la creciente de agua que llegó a Los Berros y Pedernal

Te Puede Interesar

Revolucionaria medicina nuclear pública en San Juan: el CEMEC hará estudios de alzheimer y parkinson
Salud de vanguardia

Revolucionaria medicina nuclear pública en San Juan: el CEMEC hará estudios de alzheimer y parkinson

Por Redacción Tiempo de San Juan
Entraron a una casa en Pocito y robaron hasta los inodoros: fueron condenados
Juicio abreviado

Entraron a una casa en Pocito y robaron hasta los inodoros: fueron condenados

El consumo de vino mostró una leve mejora en enero en el país, pero los despachos desde San Juan se desplomaron más del 50% frente al mismo mes del año pasado.
Mercado interno

El consumo de vino repunta, pero en San Juan aún no se puede brindar

Horas desesperantes para la familia del adolescente desaparecido en San Juan: No hay cámaras de seguridad que lo hayan captado
Preocupación

Horas desesperantes para la familia del adolescente desaparecido en San Juan: "No hay cámaras de seguridad que lo hayan captado"

Confirmado: el Gobierno sanjuanino descontará los días a los docentes que adhieran a los paros anunciados
Hacienda

Confirmado: el Gobierno sanjuanino descontará los días a los docentes que adhieran a los paros anunciados