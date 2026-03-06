Quiso mostrar la cancha de Árbol Verde desde el aire y el video se volvió viral por dos detalles inesperados

Un curioso video grabado con dron en San Juan comenzó a circular con fuerza en redes sociales y rápidamente generó todo tipo de comentarios. En las imágenes se puede ver a un joven subir a la terraza de un edificio cercano a la cancha de Árbol Verde, donde instala una reposera para mirar el partido desde lo alto, como si se tratara de un palco improvisado.

Tormentas en San Juan Unidos contra el barro: cómo fue el intenso operativo para destrancar un camión en Sarmiento

Salud de vanguardia Revolucionaria medicina nuclear pública en San Juan: el CEMEC hará estudios de alzheimer y parkinson

La escena, que de por sí ya resultaba llamativa, se volvió viral por dos motivos que no pasaron desapercibidos para los usuarios. Por un lado, muchos repararon en el estado del campo de juego: la cancha es completamente de tierra y no tiene césped, algo que despertó bromas y comentarios irónicos.

Pero además, el video generó risas por la forma en que fue filmado. El dron que captó las imágenes se mueve de manera inestable durante varios segundos, lo que hizo que muchos usuarios se concentraran más en el “pulso” del operador que en la propia escena.

Entre los comentarios que se multiplicaron en redes aparecen frases como: “El pulso jajaj”, “Es difícil de manejar el drone”, “Me gusta el pasto que tiene la cancha” y “Fijate de ajustar el drone, se mueve mucho”.

El video: