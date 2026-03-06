viernes 6 de marzo 2026

Tiempo pregunta

Las estrategias de los sanjuaninos para llegar a fin de mes

Tras conocerse un informe que advierte que cada vez más argentinos tienen dificultades para cubrir sus gastos mensuales, Tiempo de San Juan recorrió las calles de la provincia y consultó a los vecinos qué hacen para estirar el dinero y poder llegar a fin de mes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (90)

En medio de un contexto económico complejo, cada vez más familias deben ajustar sus hábitos para poder sostener el presupuesto del hogar. Un informe reciente de la consultora Opina Argentina, dirigida por Facundo Nejamkis, reflejó un deterioro en la capacidad de los argentinos para cubrir sus gastos mensuales.

Según el relevamiento, se registró un corrimiento respecto a enero: un 5% de las personas que antes afirmaban que llegaban “con lo justo” a fin de mes pasaron en febrero al grupo de quienes directamente ya no llegan. En números concretos, el segmento que decía llegar ajustado bajó del 45% al 40%, mientras que quienes aseguraron no llegar subieron del 32% al 39%. El estudio advierte además que esta situación podría derivar en un crecimiento del endeudamiento como estrategia para afrontar gastos.

En ese contexto, Tiempo de San Juan salió a recorrer las calles de la provincia para preguntarle a los sanjuaninos cuáles son sus estrategias para poder llegar a fin de mes.

Entre las respuestas, una jubilada explicó que su principal estrategia es recorrer distintos comercios en busca de mejores precios. “Caminar”, respondió, al señalar que dedica tiempo a buscar ofertas para poder estirar su ingreso.

Por su parte, una joven contó que utiliza aplicaciones de billeteras virtuales para organizar su dinero y reservar una parte del ingreso mensual.

En tanto, un hombre explicó que una de sus formas de ahorro es economizar combustible. Según comentó, intenta reducir ese gasto porque debe afrontar otros compromisos, como los estudios de su hijo.

Mirá el video completo con los testimonios de los sanjuaninos

Embed - Tiempo Pregunta: ¿Qué estategias usan los sanjuaninos para llegar a fin de mes?

