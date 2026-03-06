Victoria, la sanjuanina que organiza torneos de rompecabezas para volver a conectar y entrenar la mente de una manera divertida

A Victoria Manresa Bravo (26) siempre le gustaron los rompecabezas, hasta que los medios electrónicos la atraparon y comenzó a dejarlos de lado. Pero como nunca es tarde para recuperar los buenos hábitos hace unos meses decidió armar el Puzzle Club San Juan, que tomó forma con el primer torneo realizado el 24 de enero. Desde entonces ya van tres competencias y el 28 de marzo llega la cuarta, fecha en la que espera superar las 20 o 25 personas que participaron en cada uno de los encuentros anteriores. Si bien la mayoría de los competidores tienen entre 23 y 35 años -un dato sin duda curioso-, no ha faltado la participación de una bisabuela de 74 con su bisnieto de 7 años.

La idea es ofrecer una alternativa al entorno digital, fomentando la desconexión tecnológica y el fortalecimiento de vínculos intergeneracionales a través de desafíos lúdicos. Los eventos se organizan en categorías de duplas y grupos de cuatro personas, quienes deben completar piezas en un tiempo determinado mientras comparten una merienda.

El club no tiene sede así es que los tres primeros torneos se llevaron adelante en cafeterías céntricas previo acuerdo con sus dueños para ocupar el lugar por unas cuatro horas con el consiguiente gasto de consumo, pero esta vez se hará en uno de los salones del Hotel Alkazar que también incluye merienda para compartir y divertirse.

“Mi intención es que las personas revivan el espíritu de los juegos de mesa tradicionales, que vuelvan a conectar con su familia, sus amigos, y esta es una buena forma de hacerlo, mientras entrenan la mente”, dice Victoria que está especializada en Recursos Humanos.

Las parejas o grupos de amigos dispuestos a participar pueden tener edades totalmente diferentes ya que muchas veces son los más pequeños los que resuelven más rápido, o bien pertenecer a la misma franja etaria.

Los rompecabezas se utilizan desde siempre para estimular la mente, y sobre todo para el desarrollo de habilidades cognitivas y motrices en niños y adultos. Ayudan a mejorar la concentración, la memoria, la paciencia, la resolución de problemas, la motricidad fina y la percepción espacial, reduciendo además el estrés.

En niños, se recomienda aumentar la complejidad de las piezas a medida que crecen, ayudando a su vez en la estimulación del lenguaje y la memoria espacial.

“El objetivo es resolver un rompecabezas en el menor tiempo posible, y aunque hay ganadores el objetivo es desconectar un rato porque el juego demanda concentración y atención. Esta bueno usar tecnología, pero también es saludable poder desconectarse y crear vínculos. Me encantaría que lleguen más niños con su papá, mamá o abuelos”, agrega.

Alcanzaron tres ediciones para entender que las cafeterías quedaron pequeñas porque el cupo no era más de 20 o 25 personas, mientras que ahora se espera la participación de unos 60 jugadores.

Con Victoria, colabora Agustín, su novio, quien ayuda en la logística y el traslado de cosas, porque para sorpresa de algunos en la actualidad hay muchos elementos que rodean a esta actividad, incluido un cronómetro que va marcando el tiempo.

La competencia

El torneo está comprendido por dos categorías, una de parejas que arman puzzles de 500 piezas que llegan cerrados y sellados a la competencia, y otra de grupos de cuatro jugadores en la que hay que desafiar mil piezas. Se premian a los dos primeros equipos de cada zona.

El premio es un rompecabezas de más cantidad de piezas para que puedan entrenar, o bien elementos como lonas, pegamentos, marcos, entre otros. El precio de la inscripción es prácticamente simbólico porque incluye la merienda acorde a cada necesidad (veganos, celíacos, entre otros), los regalos, el alquiler del lugar y los rompecabezas enormes. Se ha establecido 30 mil pesos por dupla y 56.000 el grupo de cuatro.

La experiencia en este corto tiempo determinó que se necesitan aproximadamente unas 2 horas y media a 3 para completar un puzzle de esa cantidad de piezas, pero se extiende otra hora más para que todos puedan lograrlo. Ese es el objetivo final.

“La respuesta de la gente ha ido en aumento y cada vez tenemos más competidores. Eso me pone muy feliz porque ha entusiasmado al público sanjuanino, y esperamos seguir creciendo”, dice Victoria.

El encuentro será el 28 de marzo a las 17,30 en el Hotel Alkazar con previa inscripción al whatsapp 264 672 1055 o Instagram a través de un formulario en el link de la biografía @puzzleclubsj

Los beneficios

Está comprobado que organizar un puzzle o rompecabezas favorece el desarrollo cognitivo ya que permite ejercitar la memoria a corto plazo, el pensamiento lógico y la capacidad de emparejar formas y colores. Del mismo modo fomenta la motricidad fina que demanda manipular y encajar piezas; incentiva las habilidades emocionales porque fomenta la paciencia, la perseverancia y eleva la autoestima al lograr completar el objetivo.

Otro tema importante -y muy actual- es el vinculado a la salud mental, teniendo en cuenta que este tipo de juegos ayuda a reducir la ansiedad, actúa como una actividad terapéutica de relajación y previene el deterioro cognitivo en adultos mayores.