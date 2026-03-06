viernes 6 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
90° Aniversario

Fiesta de la Vendimia 2026: Tiempo de San Juan desembarca en Mendoza para una cobertura especial

Bajo el lema "90 cosechas de una misma cepa", la fiesta máxima de los mendocinos cumple nueve décadas y el equipo de TDSJ estará presente en cada rincón para llevarte todos los detalles en vivo y a través de nuestra plataforma digital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Fiesta Nacional de la Vendimia no es solo el evento cultural más importante de la vecina provincia, sino un termómetro político, económico y social que resuena en todo el país. Este 2026 tiene un condimento especial: se celebran las "90 cosechas de una misma cepa", un aniversario redondo que promete una puesta en escena sin precedentes en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Lee además
internaron al padre paquito: permanece en observacion en el hospital marcial quiroga
Preocupación

Internaron al padre Paquito: permanece en observación en el Hospital Marcial Quiroga
en medio de la creciente, entro al agua para rescatar a su hermana en jachal: el video
Temporal

En medio de la creciente, entró al agua para rescatar a su hermana en Jáchal: el video

Para que los sanjuaninos no se pierdan ni un solo detalle de lo que sucede al sur de la Ruta 40, Tiempo de San Juan ha dispuesto un despliegue especial. A través de salidas en vivo, crónicas al instante y contenido multimedia exclusivo, el equipo de TDSJ cubrirá las instancias que se vayan sucediendo en esta celebración.

Una agenda cargada de tradición y política

La cobertura comenzará con la Vía Blanca de las Reinas. Este viernes por la noche, las calles del centro mendocino se convertirán en un río de gente para saludar a las soberanas departamentales. Nuestros periodistas estarán allí para captar el color, el fervor de las 'hinchadas' y el termómetro de quiénes asoman como favoritas para la corona nacional.

El sábado por la mañana, el foco cambiará hacia lo institucional con el Desayuno de la COVIAR. En el Hotel Park Hyatt, TDSJ buscará la palabra de los protagonistas del sector vitivinícola y de las autoridades nacionales y provinciales. Es el espacio donde se anuncian las políticas para el sector y donde la rosca política se sirve junto al café, un punto clave para entender el presente de la industria que compartimos como provincias hermanas.

Además de las transmisiones en directo, todo el material fotográfico, los videos exclusivos y las notas de análisis se verán reflejados en nuestro diario digital.

El momento cumbre llegará el sábado por la noche. Desde el imponente Teatro Griego Frank Romero Day, transmitiremos la mística del Gran Acto Central. Con más de mil artistas en escena, la obra "90 cosechas de una misma cepa" rendirá tributo a la resiliencia del trabajador de la tierra. Tras el espectáculo, viviremos minuto a minuto la elección y coronación de la nueva Reina Nacional de la Vendimia.

Finalmente, el domingo cerraremos la cobertura con la Vendimia Solidaria. Este evento benéfico, que reúne a las figuras más influyentes del espectáculo y el empresariado en la Estancia San Isidro, pondrá el broche de oro a una jornada de intensivo trabajo periodístico.

Temas
Seguí leyendo

Una Catedral repleta y empañada por lágrimas en la restitución de las astillas de la Cruz de Jesús

Cómo serán los puentes que cambiarán la vida de Mogna y que se harán con fondos mineros

Como consecuencia del temporal, el Gobierno asistió a 20 familias sanjuaninas

Japonés, fotobordado y escritura: los talleres que trae marzo en la Dirección de Bibliotecas Populares

Buscan desesperadamente a Santiago en San Juan: iba a San Luis y no tomó el colectivo

La Feria Agroproductiva llega con una ruleta de premios y propuestas por el Día de la Mujer

Creciente en Divisadero: Organizan rescates con máquinas por camiones varados

Por las lluvias, mirá la creciente de agua que llegó a Los Berros y Pedernal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
buscan desesperadamente a santiago en san juan: iba a san luis y no tomo el colectivo
Tiene 15 años

Buscan desesperadamente a Santiago en San Juan: iba a San Luis y no tomó el colectivo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos
Crisis

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por tratos con droga e intentó atacar al fiscal
Gravísimo

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal

Un multimillonario con negocios en San Juan construirá una Dubai en Buenos Aires por más de $7.000.000.000
¡Una ganga!

Un multimillonario con negocios en San Juan construirá una "Dubai" en Buenos Aires por más de $7.000.000.000

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson
UFI Delitos Especiales

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico
Grave

Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico

Te Puede Interesar

El IPEEM licita nueve áreas mineras ubicadas en Iglesia y Calingasta, varias de ellas cercanas a grandes proyectos de cobre y oro de la Cordillera sanjuanina.
Exploración

Nueve apuestas mineras en la cordillera: San Juan sale a buscar empresas inversoras

Por Elizabeth Pérez
Jeremías Javier Ávila Aballay y Catriel Benjamín Aballay Ferreyra.
Dolor en las redes

Quién es el joven que murió en un choque en Rawson; piden cadenas de oración para el motociclista que lo acompañó

La Catedral de San Juan se colmó de fieles y emoción este viernes por la mañana durante la restitución del Lignum Crucis, la reliquia que contiene dos astillas de la Cruz de Jesús.
Momento emocionante

Una Catedral repleta y empañada por lágrimas en la restitución de las astillas de la Cruz de Jesús

En medio de la creciente, entró al agua para rescatar a su hermana en Jáchal: el video
Temporal

En medio de la creciente, entró al agua para rescatar a su hermana en Jáchal: el video

Hombre quemado en la Terminal: los tres atacantes quedan presos y los investigarán por tentativa de homicidio
Tribunales

Hombre quemado en la Terminal: los tres atacantes quedan presos y los investigarán por tentativa de homicidio