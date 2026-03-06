Fiesta de la Vendimia 2026: Tiempo de San Juan desembarca en Mendoza para una cobertura especial

La Fiesta Nacional de la Vendimia no es solo el evento cultural más importante de la vecina provincia, sino un termómetro político, económico y social que resuena en todo el país. Este 2026 tiene un condimento especial: se celebran las "90 cosechas de una misma cepa", un aniversario redondo que promete una puesta en escena sin precedentes en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Para que los sanjuaninos no se pierdan ni un solo detalle de lo que sucede al sur de la Ruta 40, Tiempo de San Juan ha dispuesto un despliegue especial. A través de salidas en vivo, crónicas al instante y contenido multimedia exclusivo, el equipo de TDSJ cubrirá las instancias que se vayan sucediendo en esta celebración.

Una agenda cargada de tradición y política

La cobertura comenzará con la Vía Blanca de las Reinas. Este viernes por la noche, las calles del centro mendocino se convertirán en un río de gente para saludar a las soberanas departamentales. Nuestros periodistas estarán allí para captar el color, el fervor de las 'hinchadas' y el termómetro de quiénes asoman como favoritas para la corona nacional.

El sábado por la mañana, el foco cambiará hacia lo institucional con el Desayuno de la COVIAR. En el Hotel Park Hyatt, TDSJ buscará la palabra de los protagonistas del sector vitivinícola y de las autoridades nacionales y provinciales. Es el espacio donde se anuncian las políticas para el sector y donde la rosca política se sirve junto al café, un punto clave para entender el presente de la industria que compartimos como provincias hermanas.

Además de las transmisiones en directo, todo el material fotográfico, los videos exclusivos y las notas de análisis se verán reflejados en nuestro diario digital.

El momento cumbre llegará el sábado por la noche. Desde el imponente Teatro Griego Frank Romero Day, transmitiremos la mística del Gran Acto Central. Con más de mil artistas en escena, la obra "90 cosechas de una misma cepa" rendirá tributo a la resiliencia del trabajador de la tierra. Tras el espectáculo, viviremos minuto a minuto la elección y coronación de la nueva Reina Nacional de la Vendimia.

Finalmente, el domingo cerraremos la cobertura con la Vendimia Solidaria. Este evento benéfico, que reúne a las figuras más influyentes del espectáculo y el empresariado en la Estancia San Isidro, pondrá el broche de oro a una jornada de intensivo trabajo periodístico.