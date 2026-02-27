viernes 27 de febrero 2026

Preocupación

Internaron al padre Paquito: permanece en observación en el Hospital Marcial Quiroga

Desde el Arzobispado de San Juan confirmaron a Tiempo de San Juan que el sacerdote de 82 años permanece bajo control médico. Llevaron tranquilidad y aseguraron que su estado no es grave.

Por Redacción Tiempo de San Juan
padre paquito.jpg

El padre Paquito fue internado en el Hospital Marcial Quiroga y permanece en observación médica. La información fue confirmada a Tiempo de San Juan por fuentes del Arzobispado, que señalaron que se encuentra estable y acompañado por profesionales de la salud.

Según indicaron, el sacerdote presentó un cuadro de deshidratación y, debido a su edad, los médicos resolvieron hospitalizarlo para realizarle estudios y estabilizar su estado general. Por el momento evoluciona favorablemente y continúa bajo monitoreo.

Nacido en España el 7 de julio de 1943, llegó a la Argentina en 1959 junto a sus padres, Francisco y Magdalena, escapando de la pobreza extrema en Nerja.

Monseñor Francisco Martín, conocido en toda la provincia como el padre Paquito, tiene 82 años y es una de las figuras religiosas más queridas de San Juan. Actualmente cumple funciones en la Parroquia Divino Salvador, donde el P. José Juan García fue designado como Administrador Parroquial, acompañado por Paquito como Vicario Parroquial.

