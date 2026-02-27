Boleto escolar gratuito: ya se anotaron más de 31 mil estudiantes y docentes, las respuestas a las dudas más comunes

Ya se anotaron más de 31 mil estudiantes y docentes para obtener el Boleto Escolar Gratuito.

Luego de que el Ministerio de Gobierno diera a conocer hace dos días los dos canales oficiales para que los estudiantes de todos los niveles y modalidades de la provincia, al igual que los docentes, puedan solicitar el Boleto Escolar y Docente Gratuito 2026, más de 31 sanjuaninos ya hicieron el trámite para obtener en beneficio.

Todos los detalles Boleto Escolar y Docente Gratuito: conocé los canales oficiales y el paso a paso para solicitarlo

Al respecto, el secretario de Tránsito Transporte, Marcelo Molina, confirmó en diálogo con radio Mil20 que “en las primeras 48 horas estamos satisfechos porque tenemos 31.282 inscriptos”. De ellos, “el 63% ya tiene el beneficio asociado a su tarjeta SUBE y solamente tiene que validarlo en la terminal automática”.

En ese contexto, el funcionario explicó que, “el esquema se apoya en cruces informáticos automáticos. Una vez que el postulante se inscribe se realiza una comparación a través de un sistema informático que permite hace entrecruzamiento de datos con las bases de datos de Educación o de las universidades”. A partir de ahí, si la información es la que corresponde, se active el beneficio.

En cuanto a la vía más elegidas para hacer el trámite, indicó que el 75% se inscribió a través del formulario web y un 25%, utilizando el chatbot.

Mientras que, en relación a las dudas más frecuentes que han detectado en los usuarios, aseguró que uno de los puntos consultados es cuando el sistema arroja el estado “pendiente de aprobación”.

En este caso, Molina indicó que puede haber tres motivos principales: errores en la inscripción, casos en los que el beneficio no corresponde y falta de validación por parte de universidades, que tienen plazo hasta el 15 de marzo para enviar padrones.

Por otra parte, se refirió a los mensajes de rechazo. “Por el momento se trata de un estado momentáneo, que puede aparecer así por faltante de base de datos. Hasta el 16 nadie se va a quedar sin el beneficio”, aseguró.

Los detalles del boleto escolar gratuito a tener en cuenta

Los alcances:

Inicial, Primaria, Secundaria y Terciario: lunes a viernes

Universitarios: lunes a sábado

Cabe recordar que, los dos canales oficiales para solicitar el Boleto Escolar y Docente Gratuito 2026 son la página web boletoescolar.sanjuan.gob.ar y el chatbot de CIDI (2644592201) al cual también se puede acceder a través de la página de CIDI (cidi.sanjuan.gob.ar).

Los pasos a seguir para acceder al beneficio son los siguientes: elija uno de los dos canales (página web o chatbot) y siga las indicaciones que aparecerán en pantalla. A continuación, el detalle.

Para quienes ya aparecen aprobados, el último paso es validar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE. Las autoridades insistieron en que la tarjeta debe estar registrada a nombre del usuario para que la acreditación se realice correctamente.