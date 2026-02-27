viernes 27 de febrero 2026

Las Fallas Valencianas vuelven a encenderse: todo lo que tenés que saber de esta gran celebración

El próximo 7 de marzo tendrá lugar este gran festejo de la comunidad valenciana. La propuesta combina tradición, espectáculos en vivo y lo mejor de la gastronomía mediterránea. Conocé los precios, el cronograma y el menú de una noche única.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La magia de las Fallas Valencianas regresa para iluminar la ciudad en una jornada donde el fuego, el arte y la identidad se dan la mano. La cita está programada para el próximo 07 de marzo, desde las 21:30 hs. Será un encuentro abierto tanto para socios como para no socios que deseen sumergirse en una de las tradiciones más vibrantes del mundo.

La organización ha diseñado un cronograma que no dará respiro. La jornada comenzará con la solemne Procesión y Ofrenda, seguida del Discurso Oficial y la esperada Apertura de la Fallera Mayor.

El escenario será el epicentro de la cultura con una cartelera de shows en vivo de primer nivel que incluye a:

  • Milagros González.
  • Doble A.
  • Ballet Centro Valenciano.
  • Alas y Raíces.
  • Marisa Gil y Aire Flamenco.
  • Arte Gitano de Vico Zapata con Canela y Fuego.
  • Ceibo.

El broche de oro, como no podía ser de otra manera, llegará con la emblemática Quema del Ninot, el momento culmen donde las llamas purifican y dan cierre a la festividad.

Sabores que transportan a la capital del Turia

La gastronomía será protagonista absoluta con una carta diseñada para homenajear las raíces valencianas. Los asistentes podrán disfrutar de la clásica Paella Valenciana, rabas, pollo con ensalada rusa y bocadillos de jamón crudo. Para quienes buscan algo más informal, habrá panchos y papas fritas.

En cuanto a las bebidas, la oferta incluye la típica Agua de Valencia, el infaltable Fernet con Coca y una variedad de bebidas generales. El final dulce estará a cargo de café acompañado de mantecados y pastissets.

Entradas y sectores: ¿Cómo asistir?

La entrada general tiene un valor de $10.000. Sin embargo, la organización ofrece dos modalidades para disfrutar del evento según la preferencia del público:

  • Sector Libre: Equipado con tablones y sillas sin cargo, los cuales se ocupan por estricto orden de llegada.

  • Sector VIP: Para quienes buscan mayor comodidad, este sector ofrece mesas con servicio de mozos y vajilla, sujetos a previa reserva. Los valores son:

    • Mesa para 8 personas: $60.000.

    • Mesa para 6 personas: $50.000.

    • Mesa para 2 o 3 personas: $25.000.

