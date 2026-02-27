viernes 27 de febrero 2026

Alianza

La UNSJ firmó un convenio con un banco para propiciar becas, capacitaciones y servicios sin costo

La UNSJ y Banco Santander fortalecen vínculos para impulsar formación, investigación y beneficios para la comunidad universitaria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tadeo Berenguer, rector de la UNSJ, destacó que la institución busca acompañamiento para diversas iniciativas.&nbsp;

Tadeo Berenguer, rector de la UNSJ, destacó que la institución busca acompañamiento para diversas iniciativas. 

La Universidad Nacional de San Juan firmó con el Banco Santander un acuerdo que busca generar una red de oportunidades que fortalezca la vida académica, impulse la formación continua y amplíe el acceso a herramientas útiles para la comunidad universitaria. La firma del convenio es el inicio de una agenda de trabajo conjunto que permitirá consolidar nuevos espacios de cooperación, según informaron desde la casa de altos estudios.

Mediante el convenio se prevén beneficios tanto para estudiantes como para trabajadores docentes y no docentes que opten por operar con la entidad. Entre ellos, se destacan becas, capacitaciones y servicios sin costo para quienes acrediten sueldos u honorarios en el Banco.

Durante la reunión, autoridades de la entidad bancaria, entre ellas la Gerente Regional, la Gerente Local y miembros de la Fundación Santander, se interiorizaron sobre las áreas de desarrollo que la UNSJ considera prioritarias.

El rector Tadeo Berenguer destacó que la institución busca acompañamiento para iniciativas como la Escuela de Oficios, el fortalecimiento de carreras estratégicas y el impulso a proyectos de ciencia y tecnología. En este marco, la Universidad propuso trabajar en una línea de financiamiento específica que contemple necesidades conjuntas y mecanismos ágiles de articulación.

Otro de los ejes conversados fue la internacionalización de las currículas. La UNSJ apuesta a ampliar las oportunidades para que estudiantes y docentes puedan dictar y cursar materias con universidades del exterior, favoreciendo la movilidad académica y el intercambio de experiencias formativas. Según Berenguer, el banco mostró especial interés en apoyar estos procesos, así como en brindar herramientas vinculadas a banca estudiantil y acompañamiento financiero.

Desde el Banco Santander, Agustín Pérez Bernal, líder del Centro de Negocios e Instituciones de la Zona Cuyo, explicó que el convenio en preparación busca consolidar una relación de mutuo crecimiento. Detalló que el acuerdo prevé beneficios tanto para estudiantes como para trabajadores docentes y no docentes que opten por operar con la entidad. Entre ellos, se destacan becas, capacitaciones y servicios sin costo para quienes acrediten sueldos u honorarios en el banco.

El convenio incluirá beneficios comerciales que se renuevan mensualmente, con descuentos en categorías como supermercados, combustibles y farmacias, entre otras.

Pérez Bernal también subrayó la relevancia de las plataformas de formación que el banco pone a disposición. Por un lado, Santander Open Academy, orientada a estudiantes y personas interesadas en ampliar sus capacidades en áreas como idiomas, marketing digital o inteligencia artificial. Por otro, Santander X, una herramienta pensada para emprendedores y pymes que buscan capacitación en temas clave para el desarrollo productivo.

