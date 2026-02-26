jueves 26 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lucha

Alarma en la UNSJ: el Consejo Superior sesiona de urgencia ante el drástico recorte de fondos nacionales

En sintonía con el reclamo nacional del CIN, las autoridades locales debaten cómo afrontar un déficit de 101.000 millones de pesos y el deterioro de los sueldos frente a la inflación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Consejo Superior de la UNSJ. &nbsp;

Consejo Superior de la UNSJ.

 

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan se reunirá en una sesión extraordinaria este jueves 26 de febrero a las 17:30 horas en el Edificio Central, ubicado en calle Mitre. La convocatoria es por la profunda preocupación por la situación crítica que atraviesa el sistema universitario, tanto a nivel nacional como local, debido a la falta de implementación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y la ausencia de una recomposición salarial efectiva para los trabajadores del sector. Durante el encuentro, se analizará el pedido formal del sector gremial de la UNSJ para que se declare la emergencia salarial y presupuestaria en la institución.

Lee además
La UNSJ, en aprietos financieros por el recorte de Javier Milei.
Presupuesto

La UNSJ frente a la motosierra: obras paralizadas y el inicio de Medicina en suspenso
san juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formacion tecnologica, ¿como se hara?
Planes 2026

San Juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formación tecnológica, ¿cómo se hará?

El panorama financiero que describió esta semana en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN el secretario administrativo financiero de la UNSJ, Ricardo Coca, es alarmante, ya que la gestión de Javier Milei asignó 122.000 millones de pesos frente a los 223.000 millones que la universidad había solicitado basándose en proyecciones de inflación. Este desfasaje implica que la institución funcionará con prácticamente la mitad de los recursos necesarios, consolidando un ajuste que afecta directamente el pago de sueldos, la continuidad de obras y la investigación. Coca advirtió que la nueva normativa que busca impulsar el Ejecutivo nacional solo reconoce incrementos salariales mínimos y no contempla el fortalecimiento de becas ni de áreas estratégicas como ciencia y técnica.

La crisis ya muestra consecuencias visibles en la oferta académica y la infraestructura de la universidad. La apertura de la carrera de Medicina quedó postergada debido a que no existen fondos para financiar los cargos docentes necesarios, mientras que el plan de obras nacionales ha desaparecido por completo.

Según explicó Coca, la universidad ha tenido que recurrir a ahorros propios para intentar finalizar proyectos esenciales como la Escuela de Música, advirtiendo que la falta de inversión en tecnología y nuevos edificios compromete seriamente el capital a largo plazo de la institución. En cuanto a lo salarial, el secretario destacó que el 90% del presupuesto se destina a este rubro, pero los haberes han sufrido un deterioro superior al 31% frente a la inflación, dejando a la gran mayoría del personal por debajo del costo de la canasta básica.

Este escenario local se enmarca en un conflicto de escala nacional liderado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que recientemente exigió el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario. El CIN sostiene que dicha normativa es la herramienta legal vigente para recuperar el poder adquisitivo perdido durante 2024 y 2025, objetando la constitucionalidad de los decretos que mantienen suspendida su aplicación. Para las autoridades del sistema universitario, no se trata únicamente de una puja por recursos, sino de garantizar las condiciones mínimas indispensables para el desarrollo de las actividades científicas y académicas de 2026, las cuales consideran vitales para el desarrollo de la Nación.

image
Temas
Seguí leyendo

La AFA irá a la Justicia por la investigación que realizará la IGJ

Bullrich se depegó la agresión al camarógrafo de A24: "Ya no soy ministra de Seguridad"

Detuvieron a un grupo de ambientalistas que saltó las rejas del Congreso para protestar contra la Ley de Glaciares

Del veto de Cristina a la apuesta de Milei: la sinuosa historia de la Ley de Glaciares que condiciona a San Juan

¿Se vuelve a prorrogar el concurso del Poder Judicial? Las razones que inclinan la balanza por el sí

Dos intendentes de San Juan, en una reunión con funcionarios nacionales sobre narcocriminalidad

Acueducto gate: la Fiscalía de Estado se conformó como parte querellante en la causa penal

Reforma laboral: un senador libertario dice que insistirán en cambiar las licencias por enfermedad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formacion tecnologica, ¿como se hara?
Planes 2026

San Juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formación tecnológica, ¿cómo se hará?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre
Nostalgia

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

A la izquierda, Miguel Leiva, con su hijo Nelson Leiva.
Conmoción

Dolor por el hombre que murió en un vuelco en Ullum: era padre de un conocido árbitro

Yogs, uno de los clásicos productos de ARSA, y las manifestaciones frente a Alal
Desempleo

En pocas horas cerraron dos grandes empresas más, y dejaron 660 trabajadores en la calle

Marcos Darío Luna frente al juez.
Delitos contra chicos

Enviaron al penal a un presunto groomers de Rawson por acosar a tres niñas y compartir videos de pornografía infantil

Te Puede Interesar

San Juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formación tecnológica, ¿cómo se hará?
Planes 2026

San Juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formación tecnológica, ¿cómo se hará?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras los constantes aumentos de la carne, los jubilados sanjuaninos contaron cómo se las ingenian para seguir consumiendo proteínas. video
Videonota

Entre menudos y cortes para olla, los jubilados de San Juan y su odisea para comer carne

El Skate Park Provincial se ubica en Pocito, en el mismo predio del Estadio del Bicentenario y del Velódromo Vicente Chancay.
En Pocito

El Gobierno de San Juan busca empresa para dar servicios integrales en el Skatepark Provincial

Crimen de Diego Andreoni: confirmaron la fecha y el tribunal para el juicio
Definiciones

Crimen de Diego Andreoni: confirmaron la fecha y el tribunal para el juicio

Rescataron 14 aves autóctonas y hallaron un invernadero con cannabis en un operativo rural
En San Carlos

Rescataron 14 aves autóctonas y hallaron un invernadero con cannabis en un operativo rural