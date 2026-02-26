Alarma en la UNSJ: el Consejo Superior sesiona de urgencia ante el drástico recorte de fondos nacionales

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan se reunirá en una sesión extraordinaria este jueves 26 de febrero a las 17:30 horas en el Edificio Central, ubicado en calle Mitre. La convocatoria es por la profunda preocupación por la situación crítica que atraviesa el sistema universitario, tanto a nivel nacional como local, debido a la falta de implementación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y la ausencia de una recomposición salarial efectiva para los trabajadores del sector. Durante el encuentro, se analizará el pedido formal del sector gremial de la UNSJ para que se declare la emergencia salarial y presupuestaria en la institución.

El panorama financiero que describió esta semana en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN el secretario administrativo financiero de la UNSJ, Ricardo Coca, es alarmante, ya que la gestión de Javier Milei asignó 122.000 millones de pesos frente a los 223.000 millones que la universidad había solicitado basándose en proyecciones de inflación. Este desfasaje implica que la institución funcionará con prácticamente la mitad de los recursos necesarios, consolidando un ajuste que afecta directamente el pago de sueldos, la continuidad de obras y la investigación. Coca advirtió que la nueva normativa que busca impulsar el Ejecutivo nacional solo reconoce incrementos salariales mínimos y no contempla el fortalecimiento de becas ni de áreas estratégicas como ciencia y técnica.

La crisis ya muestra consecuencias visibles en la oferta académica y la infraestructura de la universidad. La apertura de la carrera de Medicina quedó postergada debido a que no existen fondos para financiar los cargos docentes necesarios, mientras que el plan de obras nacionales ha desaparecido por completo.

Según explicó Coca, la universidad ha tenido que recurrir a ahorros propios para intentar finalizar proyectos esenciales como la Escuela de Música, advirtiendo que la falta de inversión en tecnología y nuevos edificios compromete seriamente el capital a largo plazo de la institución. En cuanto a lo salarial, el secretario destacó que el 90% del presupuesto se destina a este rubro, pero los haberes han sufrido un deterioro superior al 31% frente a la inflación, dejando a la gran mayoría del personal por debajo del costo de la canasta básica.

Este escenario local se enmarca en un conflicto de escala nacional liderado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que recientemente exigió el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario. El CIN sostiene que dicha normativa es la herramienta legal vigente para recuperar el poder adquisitivo perdido durante 2024 y 2025, objetando la constitucionalidad de los decretos que mantienen suspendida su aplicación. Para las autoridades del sistema universitario, no se trata únicamente de una puja por recursos, sino de garantizar las condiciones mínimas indispensables para el desarrollo de las actividades científicas y académicas de 2026, las cuales consideran vitales para el desarrollo de la Nación.