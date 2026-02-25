miércoles 25 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clave

Dos intendentes de San Juan, en una reunión con funcionarios nacionales sobre narcocriminalidad

La intendenta de Capital, Susana Laciar, y el jefe comunal de Santa Lucía, Juan José Orrego, participaron de una jornada federal convocada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y Naciones Unidas para fortalecer la articulación entre gobiernos locales y el Estado nacional en políticas de prevención y lucha contra la narcocriminalidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-25 at 10.05.07 PM

La intendenta de la Capital, Susana Laciar, y el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, participaron de una jornada de trabajo sobre drogas sintéticas y narcocriminalidad organizada por el Ministerio de Seguridad Nacional en conjunto con Naciones Unidas. El encuentro reunió a jefes comunales de distintas provincias con autoridades nacionales para analizar estrategias de prevención y coordinación territorial frente al avance de este tipo de sustancias.

Lee además
541 personas aprobaron el concurso del Poder Judicial.
Justicia

¿Se vuelve a prorrogar el concurso del Poder Judicial? Las razones que inclinan la balanza por el sí
acueducto gate: la fiscalia de estado se conformo como parte querellante en la causa penal
Primicia de Off the Record

Acueducto gate: la Fiscalía de Estado se conformó como parte querellante en la causa penal

La actividad contó con la presencia de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, del subsecretario Martín Matzkin y de Luis Ignacio García Sigman, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Durante la jornada se abordaron los desafíos que plantean las drogas sintéticas en el ámbito urbano y se compartieron experiencias de gestión local en materia de prevención y apoyo operativo a las fuerzas de seguridad.

Según trascendió, los intendentes sanjuaninos destacaron la importancia de fortalecer la articulación entre Nación y municipios en políticas de seguridad, especialmente en tareas de prevención comunitaria y detección temprana. En ese marco, plantearon avanzar en convenios específicos que permitan mejorar la cooperación institucional y el acceso a herramientas técnicas para los gobiernos locales.

El encuentro se inscribe en una agenda federal impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional para involucrar a los municipios en la estrategia contra la narcocriminalidad, en particular ante el crecimiento del consumo y circulación de drogas sintéticas en distintos puntos del país. La participación de autoridades de San Juan buscó visibilizar el rol de los gobiernos locales en la prevención y el acompañamiento territorial de las políticas de seguridad.

Temas
Seguí leyendo

Reforma laboral: un senador libertario dice que insistirán en cambiar las licencias por enfermedad

Cerró la fábrica de heladeras Neba y los trabajadores ocuparon la planta

Concelajes opositores de Jáchal denunciaron a funcionarios de Espejo por contratar personal de seguridad no autorizado para la Fiesta de la Tradición

La curtiembre de los Galperín, otra empresa al borde del cierre

Detuvieron a un miembro de "antifa" por amenazas a Patricia Bullrich

La CGT definió marchar el lunes, acompañando una presentación judicial contra la reforma laboral

La Cámara de Comercio informó la tercera baja interanual consecutiva del consumo

En pocas horas cerraron dos grandes empresas más, y dejaron 660 trabajadores en la calle

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Yogs, uno de los clásicos productos de ARSA, y las manifestaciones frente a Alal
Desempleo

En pocas horas cerraron dos grandes empresas más, y dejaron 660 trabajadores en la calle

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América
Increíble

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América

Identificaron al hombre que murió al volcar en su auto cuando circulaba por la Ruta 149.
Siniestro fatal

Identificaron al hombre que falleció tras volcar en la ruta camino a Calingasta

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro
Era víctima de violencia de género

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro

Cuántos millones le costarían a San Juan los 5 cargos que pretende crear la Corte de Justicia
Poder Judicial

Cuántos millones le costarían a San Juan los 5 cargos que pretende crear la Corte de Justicia

Muere un hombre tras un impactante vuelco en la ruta camino a Calingasta
Tragedia

Muere un hombre tras un impactante vuelco en la ruta camino a Calingasta

Te Puede Interesar

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre
Nostalgia

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre

Por María Agostina Montaño
541 personas aprobaron el concurso del Poder Judicial.
Justicia

¿Se vuelve a prorrogar el concurso del Poder Judicial? Las razones que inclinan la balanza por el sí

Según el SMN, las nubes serán protagonistas en el cielo sanjuaninos en el arranque de la semana hábil.
Clima

Jueves agradable en San Juan: calor moderado y cielo parcialmente nublado

Marcos Darío Luna frente al juez.
Delitos contra chicos

Enviaron al penal a un presunto groomers de Rawson por acosar a tres niñas y compartir videos de pornografía infantil

La Fiesta Nacional de la Tradición 2025. 
Presentación

Concelajes opositores de Jáchal denunciaron a funcionarios de Espejo por contratar personal de seguridad no autorizado para la Fiesta de la Tradición