Dos intendentes de San Juan, en una reunión con funcionarios nacionales sobre narcocriminalidad

La intendenta de la Capital, Susana Laciar, y el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, participaron de una jornada de trabajo sobre drogas sintéticas y narcocriminalidad organizada por el Ministerio de Seguridad Nacional en conjunto con Naciones Unidas. El encuentro reunió a jefes comunales de distintas provincias con autoridades nacionales para analizar estrategias de prevención y coordinación territorial frente al avance de este tipo de sustancias.
La actividad contó con la presencia de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, del subsecretario Martín Matzkin y de Luis Ignacio García Sigman, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Durante la jornada se abordaron los desafíos que plantean las drogas sintéticas en el ámbito urbano y se compartieron experiencias de gestión local en materia de prevención y apoyo operativo a las fuerzas de seguridad.
Según trascendió, los intendentes sanjuaninos destacaron la importancia de fortalecer la articulación entre Nación y municipios en políticas de seguridad, especialmente en tareas de prevención comunitaria y detección temprana. En ese marco, plantearon avanzar en convenios específicos que permitan mejorar la cooperación institucional y el acceso a herramientas técnicas para los gobiernos locales.
El encuentro se inscribe en una agenda federal impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional para involucrar a los municipios en la estrategia contra la narcocriminalidad, en particular ante el crecimiento del consumo y circulación de drogas sintéticas en distintos puntos del país. La participación de autoridades de San Juan buscó visibilizar el rol de los gobiernos locales en la prevención y el acompañamiento territorial de las políticas de seguridad.