miércoles 25 de febrero 2026

Clima

Jueves agradable en San Juan: calor moderado y cielo parcialmente nublado

La provincia tendrá una jornada típica de verano, con temperaturas templadas por la mañana y una tarde cálida, sin lluvias a la vista.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Según el SMN, las nubes serán protagonistas en el cielo sanjuaninos en el arranque de la semana hábil.

Este jueves se presentará con condiciones estables en San Juan y un clima ideal para actividades al aire libre. Según el pronóstico, el día arrancará con una temperatura mínima cercana a los 15°C, mientras que hacia la tarde el termómetro ascenderá hasta alcanzar una máxima de 26°C.

Durante gran parte de la jornada el cielo se mantendrá parcialmente nublado, aunque sin probabilidades de precipitaciones. Las primeras horas del día tendrán un ambiente fresco, que irá templándose con el correr de la mañana y dará paso a una tarde cálida, pero lejos de los picos de calor extremo registrados en semanas anteriores.

Hacia la noche, las condiciones seguirán siendo agradables, con temperaturas que descenderán de manera gradual y permitirán cerrar el jueves con un clima confortable en toda la provincia.

