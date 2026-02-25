Cerró la fábrica de heladeras Neba y los trabajadores ocuparon la planta

La crisis industrial en el interior del país sumó un nuevo y dramático capítulo este miércoles con el cierre definitivo de la planta de heladeras NEBA, ubicada en el Parque Industrial El Pantanillo, provincia de Catamarca. La medida dejó sin empleo a los 56 operarios que aún permanecían en la firma, quienes tras ser informados de la decisión, iniciaron una medida de fuerza y permanecen en asamblea dentro del predio a la espera de respuestas oficiales.

El cierre de la fábrica no fue un hecho aislado, sino el desenlace de un proceso de deterioro que se profundizó en los últimos meses. Según los registros, la empresa ya había realizado un fuerte ajuste: hace apenas un mes se produjeron 34 despidos y, cuatro meses atrás, otras 15 desvinculaciones.

De acuerdo con testimonios de los trabajadores, la producción venía en franco declive. Ricardo Olmos, uno de los operarios afectados, relató que la planta había dejado de fabricar heladeras hace seis meses para centrarse únicamente en la línea de freezers, debido a la drástica caída en las ventas. "Nos dijeron que el viernes se iba a cerrar esto porque no tenía más ventas", señaló Olmos, quien además denunció atrasos en el pago de asignaciones familiares y la eliminación de horas extras que habían reducido los ingresos salariales.

Denuncias de "Industricidio"

Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el secretario general Gabriel Gámez calificó la situación como un “industricidio” provocado por las políticas del Ejecutivo nacional. El dirigente vinculó directamente el cierre de NEBA con la apertura indiscriminada de importaciones y la estrepitosa caída de la demanda interna, factores que también están afectando a otras firmas del sector como Longvie, que recientemente acordó suspensiones de personal.

Gámez también criticó con dureza los topes salariales impuestos en las paritarias, calificando de "locura" el intento de fijar incrementos del 1,9% mensual en el contexto actual.

Incertidumbre y drama social

El impacto del cierre trasciende lo económico para convertirse en una tragedia social para las familias catamarqueñas. Uno de los puntos más críticos es la edad del personal: más de la mitad de los operarios tiene entre 50 y 60 años, lo que dificulta seriamente su reinserción en un mercado laboral que hoy no presenta demanda.

"Es una gran pena perder el puesto laboral... muchos tenemos una edad avanzada y no vamos a poder reinsertarnos fácilmente", lamentó un empleado con 28 años de antigüedad en la fábrica.

Estado de alerta y negociación

Hasta el momento, la comunicación del cierre ha sido mayoritariamente verbal, por lo que los trabajadores exigen una notificación formal y garantías sobre el pago de sus indemnizaciones. La UOM no descarta profundizar las medidas gremiales en los próximos días ante lo que describen como una situación crítica para todo el sector metalúrgico regional.