Muere un hombre tras un impactante vuelco en la ruta camino a Calingasta

Alrededor de las 22 horas, un hombre perdió la vida tras protagonizar un violento vuelto en el derivador de Ruta 149 y 436. Se dijo en su primer momento que esta persona había sido arrastrada por la creciente, pero desde UFI Delitos Especiales desecharon esta hipótesis.

De igual manera, desde la Justicia dijeron que al momento del siniestro llovía mucho, pero en la zona del siniestro fatal no había bajada de creciente.

El individuo que falleció ya fue identificado y están buscando a sus familiares para notificar esta grave noticia.

Este hombre iba a bordo de un auto Peugeot. El caso está siendo investigado por personal de UFI Delitos Especiales, en el lugar también trabajó personal policial de comisaría 15, 16 y 18va, en conjunto con Policía Científica.