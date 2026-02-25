miércoles 25 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tragedia

Muere un hombre tras un impactante vuelco en la ruta camino a Calingasta

El siniestro fue alrededor de las 22:00 horas. Se decía que había sido arrastrado por la creciente, pero fuentes del caso lo descartaron. De igual manera, dijeron que al momento del choque estaba lloviendo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Alrededor de las 22 horas, un hombre perdió la vida tras protagonizar un violento vuelto en el derivador de Ruta 149 y 436. Se dijo en su primer momento que esta persona había sido arrastrada por la creciente, pero desde UFI Delitos Especiales desecharon esta hipótesis.

Lee además
El imputado se negó a ser fotografiado por la prensa y le solicitó al juez que no lo hagan. El juez no dio a lugar y dejó al fotógrafo de este medio hacer su trabajo.
Judiciales

Imputan y le prohíben manejar al hombre que atropelló y mató a un jubilado en Plaza La Joroba
Se mató en la cárcel el hombre que asesinó a su hijo de ocho años.
En La Plata

Se quitó la vida en la cárcel el hombre que asesinó a su hijo de 8 años para "mandarle un mensaje a la mamá"

De igual manera, desde la Justicia dijeron que al momento del siniestro llovía mucho, pero en la zona del siniestro fatal no había bajada de creciente.

El individuo que falleció ya fue identificado y están buscando a sus familiares para notificar esta grave noticia.

Este hombre iba a bordo de un auto Peugeot. El caso está siendo investigado por personal de UFI Delitos Especiales, en el lugar también trabajó personal policial de comisaría 15, 16 y 18va, en conjunto con Policía Científica.

Temas
Seguí leyendo

Un hombre no quiso a asistir a su esposa con ELA y, tras una discusión, agredió a su hija

Identificaron al hombre que falleció tras volcar en la ruta camino a Calingasta

Ladrones atacaron una casa de fin de semana en Médano de Oro y casi la vaciaron

Una agente de policía se puso a jugar con la pistola de un compañero y le pegó un tiro a una cabo en Albardón

Un nene de un año cayó al canal en 25 de Mayo y lo rescató su padre

"Vocación y Lealtad": la revista que abre las puertas de la Policía para afianzar su vínculo con la sociedad

Presunta vejación a un preso: sospecharon que tenía un objeto extraño en sus partes íntimas y lo lesionaron

Una deuda familiar terminó en violencia: atacó dos veces a un remisero y lo amenazó con un cuchillo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Identificaron al hombre que murió al volcar en su auto cuando circulaba por la Ruta 149.
Siniestro fatal

Identificaron al hombre que falleció tras volcar en la ruta camino a Calingasta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América
Increíble

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América

Imagen ilustrativa
Disparo accidental

Una agente de policía se puso a jugar con la pistola de un compañero y le pegó un tiro a una cabo en Albardón

La Justicia deberá investigar la veracidad de la denuncia.
Revuelo en el penal de Chimbas

Presunta vejación a un preso: sospecharon que tenía un objeto extraño en sus partes íntimas y lo lesionaron

Malena Maidana, la joven asesinada
Investigación

Tres profesionales de la salud, detenidos por robarle el celular a una chica muerta a puñaladas

Confirmaron cuándo acreditarán los sueldos de los empleados de la Administración Pública de San Juan
Oficial

Confirmaron cuándo acreditarán los sueldos de los empleados de la Administración Pública de San Juan

Te Puede Interesar

Identificaron al hombre que murió al volcar en su auto cuando circulaba por la Ruta 149.
Siniestro fatal

Identificaron al hombre que falleció tras volcar en la ruta camino a Calingasta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cuántos millones le costarían a San Juan los 5 cargos que pretende crear la Corte de Justicia
Poder Judicial

Cuántos millones le costarían a San Juan los 5 cargos que pretende crear la Corte de Justicia

Ya están habilitados los canales para solicitar el boleto escolar gratuito en San Juan.
Todos los detalles

Boleto Escolar y Docente Gratuito: conocé los canales oficiales y el paso a paso para solicitarlo

Un soldado de la gestión de Uñac apoyó la reforma a la Ley de Glaciares en la reunión clave del PJ
Consejo Provincial

Un soldado de la gestión de Uñac apoyó la reforma a la Ley de Glaciares en la reunión clave del PJ

Quién es Franco Poggio, el primer sanjuanino en entrar a la Casa de Gran Hermano.
Televisión

Influencer y modelo, quién es Franco Poggio, el primer sanjuanino en Gran Hermano y novio de un conocido periodista