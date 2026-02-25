Cayó por el robo de herramientas y tuvo triple castigo: se había llevado un lavarropas en un rastrojero

Lo que comenzó como una investigación por el robo de herramientas terminó derivando en una condena efectiva por tres hechos de hurto cometidos en Sarmiento , en la zona de Media Agua .

La jueza Flavia Allende condenó a Sebastián Sidasmed a nueve meses de prisión de cumplimiento efectivo. La fiscalía estuvo representada por Cristian Catalano y la defensa particular a cargo de Alejandro Castan y Nicolás Gómez Camozzi .

El joven cayó por el robo de herramientas, pero en el proceso judicial terminaron unificándose tres causas por hurto. Entre los hechos que quedaron acreditados figura un episodio que llamó particularmente la atención.

Según consta en las actuaciones, Sidasmed sustrajo un lavarropas a paleta de color blanco desde una vivienda ajena. El electrodoméstico fue cargado en un rastrojero y trasladado hasta su domicilio.

La investigación también incorporó un hecho ocurrido en septiembre de 2024, cuando el ahora condenado sustrajo un bolso con herramientas desde el interior de una camioneta estacionada.

En ese caso, la víctima denunció el faltante de una amoladora, llaves fijas, una cinta métrica, un martillo de hierro y otros elementos de trabajo.

El legajo sumó un tercer episodio, nuevamente vinculado a la sustracción de herramientas desde un vehículo estacionado en la vía pública.

Con la acumulación de denuncias y el avance del proceso, la Justicia resolvió unificar las causas y dictar una condena efectiva.