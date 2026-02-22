domingo 22 de febrero 2026

Quedó filmado

Video: entró como un cliente y se llevó una motobomba de una ferretería de Villa Krause

El hecho ocurrió el sábado por la noche en una ferretería ubicacada sobre Boulevard Sarmiento. El sospechoso aprovechó un descuido del vendedor, escapó con una caja y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La inseguridad volvió a golpear en Villa Krause, en Rawson, donde un hombre concretó un robo en una ferretería ubicada sobre Boulevard Sarmiento, antes de calle Gobernador Rojas. Según trascendió, el sujeto ingresó al comercio simulando ser un cliente y recorrió el local con total naturalidad, hasta que pudo cometer el ilícito.

En un momento en que el propietario no se encontraba en el sector de atención, el individuo tomó una caja cerrada que contenía una motobomba industrial de agua, valuada en más de 300 mil pesos, y se retiró rápidamente sin levantar sospechas. El faltante fue advertido más tarde, cuando el dueño revisó las cámaras de seguridad y detectó la maniobra.

Tras radicar la denuncia, el comerciante difundió las imágenes para intentar identificar al autor del hecho. La Policía trabaja en el análisis del material fílmico y en la recolección de datos para dar con el sospechoso, que hasta el momento no fue localizado.

El video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2025703237408391238&partner=&hide_thread=false
Video: entró como un cliente y se llevó una motobomba de una ferretería de Villa Krause
Por Redacción Tiempo de San Juan
