Milagro de madrugada: policías asistieron un parto y ayudaron a nacer a una bebé en el Valle Grande

Eran cerca de las 4 de la madrugada cuando el móvil policial H-3550 fue comisionado al interior del Barrio Valle Grande . El llamado alertaba sobre una mujer en trabajo de parto . Lo que parecía una intervención de rutina terminó convirtiéndose en una escena cargada de tensión, nervios y emoción.

Al llegar al domicilio, el Oficial Ayudante Agustín Amarfil y el Cabo Fabricio Domínguez entrevistaron a Yohana Silva, quien cursaba un embarazo de aproximadamente nueve meses y presentaba contracciones recurrentes y sostenidas. El nacimiento era inminente.

De inmediato se solicitó una ambulancia a través de la línea 107 y se coordinó apoyo con el móvil MH-03, a cargo del Cabo Leandro Álvarez, para interceptar la unidad médica y agilizar su llegada. Sin embargo, el tiempo corría más rápido.

La mujer comenzó con la coronación del bebé, por lo que los efectivos no dudaron: la recostaron y la colocaron en posición de parto dentro de la vivienda. Minutos después, en medio de la madrugada y con profesionalismo y templanza, el Oficial Amarfil y el Cabo Domínguez asistieron el nacimiento de una bebé que llegó al mundo en buen estado de salud.

Poco después arribó la ambulancia interna 110, a cargo del Dr. Octavio Posleman (MP 5412), quien constató que tanto la madre como la recién nacida se encontraban en buen estado y dispuso su traslado al nosocomio para los controles correspondientes.

La escena, que comenzó con urgencia y nervios, terminó con una postal de alivio y emoción: una nueva vida llegó al mundo gracias al trabajo conjunto de policías y personal de salud.