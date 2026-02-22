"Queremos volver a pelear el ascenso": el deseo de los hinchas verdinegros en el arranque de la Primera Nacional

La herida del José María Minella quedó atrás y el viejo San Martín también. Cambiaron sus jugadores, el capitán del barco y la estructura pasó a ser otra, más aguerrida, de ascenso y calidad para volver a Primera, el lugar que perdió en manos de Aldosivi en la última fecha. Pasaron los días, arrancó la B y los hinchas volvieron con sus promesas renovadas. El video.

Fanático Con la bendición de Tonelotto: el hincha de San Martín que usa la misma cábala del ascenso 2007

Primera Nacional Con Naza Fúnez en modo goleador, San Martín le ganó a Güemes y se aferra a la ilusión

Tiempo de San Juan habló con los fanáticos, quienes expresaron cuáles son sus deseos para este nuevo plantel. Un objetivo compartido y una frase que marcó: "Nosotros vamos a estar en las buenas y en las malas".

El Verdinegro de Ariel Martos arrancó con el pie derecho el campeonato. En la primera fecha igualó 1-1 frente a Chacarita y en la segunda, le ganó 2-1 a Güemes de Santiago del Estero. Estos resultados lo posicionan como escolta de la Zona B con 4 puntos, a dos del líder Gimnasia y Tiro de Salta.

image Así está la tabla de posiciones: San Martín, escolta de la Zona B.

Los fanáticos volvieron a apostar y se ilusionan con un pronto regreso a la máxima categoría. El mensaje: