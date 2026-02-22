"Queremos volver a pelear el ascenso": el deseo de los hinchas verdinegros en el arranque de la Primera Nacional
San Martín encaró una nueva página en la Primera Nacional y pone toda las fichas para volver cuanto antes a la máxima categoría del fútbol argentino. Los fanáticos se expresaron con Tiempo de San Juan y dejaron sus sensaciones. Mirá el video.
La herida del José María Minella quedó atrás y el viejo San Martín también. Cambiaron sus jugadores, el capitán del barco y la estructura pasó a ser otra, más aguerrida, de ascenso y calidad para volver a Primera, el lugar que perdió en manos de Aldosivi en la última fecha. Pasaron los días, arrancó la B y los hinchas volvieron con sus promesas renovadas. El video.
Tiempo de San Juan habló con los fanáticos, quienes expresaron cuáles son sus deseos para este nuevo plantel. Un objetivo compartido y una frase que marcó: "Nosotros vamos a estar en las buenas y en las malas".