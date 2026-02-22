domingo 22 de febrero 2026

El video

"Queremos volver a pelear el ascenso": el deseo de los hinchas verdinegros en el arranque de la Primera Nacional

San Martín encaró una nueva página en la Primera Nacional y pone toda las fichas para volver cuanto antes a la máxima categoría del fútbol argentino. Los fanáticos se expresaron con Tiempo de San Juan y dejaron sus sensaciones. Mirá el video.

Por Antonella Letizia
image

La herida del José María Minella quedó atrás y el viejo San Martín también. Cambiaron sus jugadores, el capitán del barco y la estructura pasó a ser otra, más aguerrida, de ascenso y calidad para volver a Primera, el lugar que perdió en manos de Aldosivi en la última fecha. Pasaron los días, arrancó la B y los hinchas volvieron con sus promesas renovadas. El video.

Tiempo de San Juan habló con los fanáticos, quienes expresaron cuáles son sus deseos para este nuevo plantel. Un objetivo compartido y una frase que marcó: "Nosotros vamos a estar en las buenas y en las malas".

El Verdinegro de Ariel Martos arrancó con el pie derecho el campeonato. En la primera fecha igualó 1-1 frente a Chacarita y en la segunda, le ganó 2-1 a Güemes de Santiago del Estero. Estos resultados lo posicionan como escolta de la Zona B con 4 puntos, a dos del líder Gimnasia y Tiro de Salta.

image
Así está la tabla de posiciones: San Martín, escolta de la Zona B.

Así está la tabla de posiciones: San Martín, escolta de la Zona B.

Los fanáticos volvieron a apostar y se ilusionan con un pronto regreso a la máxima categoría. El mensaje:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2025562849028804899&partner=&hide_thread=false

