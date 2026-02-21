sábado 21 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El DT de San Martín

Ariel Martos, conforme con la entrega del equipo: "Los muchachos hicieron un esfuerzo enorme"

El Verdinegro ganó de local y el entrenador dejó claro su mensaje a los micrófonos de la prensa tras el partido. Remarcó el equipo en construcción y dijo que hay que seguir corrigiendo errores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras el triunfo 2-1 de San Martín frente a Güemes de Santiago del Estero, el director técnico Ariel Martos destacó el compromiso y la entrega de sus jugadores. "Los muchachos hicieron un esfuerzo enorme. Llevamos el juego a donde nos convenía y eso fue lo mejor. Los chicos entraron bien y logramos un equilibrio que no estábamos teniendo. Son cosas que suceden en un equipo en construcción. En la B no hay equipos fáciles, sabíamos que iba a ser duro", aseguró en conferencia de prensa.

Lee además
con naza funez en modo goleador, san martin le gano a güemes y se aferra a la ilusion
Primera Nacional

Con Naza Fúnez en modo goleador, San Martín le ganó a Güemes y se aferra a la ilusión
con la bendicion de tonelotto: el hincha de san martin que usa la misma cabala del ascenso 2007
Fanático

Con la bendición de Tonelotto: el hincha de San Martín que usa la misma cábala del ascenso 2007
image

El entrenador también resaltó que el equipo aún tiene margen de mejora. "Estamos efectivos, somos un equipo en construcción y tenemos que seguir corrigiendo errores. Tenemos inteligencia y pudimos sacar adelante un partido muy difícil", explicó post partido en la zona mixta.

Martos dejó claro que la mente del equipo ya está puesta en los próximos desafíos. Con la mirada en la continuidad del torneo y la preparación para la Copa Argentina, el Verdinegro deberá mantener la concentración y la actitud demostrada frente a Güemes para seguir sumando y consolidar su regreso a la maxíma categoría.

Temas
Seguí leyendo

Si estuviste en el Hilario Sánchez viendo a San Martín buscate

San Martín, con el chip en el debut: la elección del arquero, los sanjuaninos en el plantel y la obligación de ser protagonistas

Mamá todo terreno, garra y corazón

Partidazo en Mendoza: la Lepra le ganó al Rojo en una fiesta de goles

Escándalo en la Liga Sanjuanina: un partido entre López Peláez y Trinidad terminó con incidentes

En fotos: San Martín estrenó localía con acceso exclusivo para socios

Confirmaron cuándo venderán las entradas para ver a San Martín por Copa Argentina

Sorpresa por un nuevo regreso de Marco Ruben a Rosario Central

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
con naza funez en modo goleador, san martin le gano a güemes y se aferra a la ilusion
Primera Nacional

Con Naza Fúnez en modo goleador, San Martín le ganó a Güemes y se aferra a la ilusión

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Hoy era el día donde debías reunirte con tu niña y con tu mamá: dolor por la muerte de la mendocina en el vuelco en Jáchal
Conmoción

"Hoy era el día donde debías reunirte con tu niña y con tu mamá": dolor por la muerte de la mendocina en el vuelco en Jáchal

Levantaron la toma de terrenos fiscales en Pocito video
En Calle 13

Levantaron la toma de terrenos fiscales en Pocito

Video: en Chimbas, una mujer insultó a un chofer de la Red Tulum y lo amenazó con robarle el celular
Tensión

Video: en Chimbas, una mujer insultó a un chofer de la Red Tulum y lo amenazó con robarle el celular

Murió una mujer tras un impactante vuelco en Jáchal
Ruta 40

Murió una mujer tras un impactante vuelco en Jáchal

Sábado de vuelcos: un auto terminó en el canal en Santa Lucía y un conductor cayó tras esquivar a un perro en Albardón
Impactante

Sábado de vuelcos: un auto terminó en el canal en Santa Lucía y un conductor cayó tras esquivar a un perro en Albardón

Te Puede Interesar

Con Naza Fúnez en modo goleador, San Martín le ganó a Güemes y se aferra a la ilusión
Primera Nacional

Con Naza Fúnez en modo goleador, San Martín le ganó a Güemes y se aferra a la ilusión

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mamá todo terreno, garra y corazón video
Pasiones del Interior

Mamá todo terreno, garra y corazón

Agosto en Cusco, febrero en San Juan: el inesperado reencuentro de dos parejas moteras que volvió a unir la ruta
Sobre ruedas

Agosto en Cusco, febrero en San Juan: el inesperado reencuentro de dos parejas moteras que volvió a unir la ruta

Imagen ilustrativa.
Violencia

Lo detuvieron, le dio un cabezazo a un policía y destrozó un patrullero en Chimbas

Ariel Martos, conforme con la entrega del equipo: Los muchachos hicieron un esfuerzo enorme
El DT de San Martín

Ariel Martos, conforme con la entrega del equipo: "Los muchachos hicieron un esfuerzo enorme"