Ariel Martos, conforme con la entrega del equipo: "Los muchachos hicieron un esfuerzo enorme"

Tras el triunfo 2-1 de San Martín frente a Güemes de Santiago del Estero, el director técnico Ariel Martos destacó el compromiso y la entrega de sus jugadores. "Los muchachos hicieron un esfuerzo enorme. Llevamos el juego a donde nos convenía y eso fue lo mejor. Los chicos entraron bien y logramos un equilibrio que no estábamos teniendo. Son cosas que suceden en un equipo en construcción. En la B no hay equipos fáciles, sabíamos que iba a ser duro", aseguró en conferencia de prensa.

image El entrenador también resaltó que el equipo aún tiene margen de mejora. "Estamos efectivos, somos un equipo en construcción y tenemos que seguir corrigiendo errores. Tenemos inteligencia y pudimos sacar adelante un partido muy difícil", explicó post partido en la zona mixta.

Martos dejó claro que la mente del equipo ya está puesta en los próximos desafíos. Con la mirada en la continuidad del torneo y la preparación para la Copa Argentina, el Verdinegro deberá mantener la concentración y la actitud demostrada frente a Güemes para seguir sumando y consolidar su regreso a la maxíma categoría.

