sábado 21 de febrero 2026

Torneo Apertura

Partidazo en Mendoza: la Lepra le ganó al Rojo en una fiesta de goles

El Rojo dejó pasar la oportunidad de quedar como líder de la Zona A junto a Estudiantes de La Plata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
independiente

Independiente, que hizo un muy buen partido, perdió por 3 a 2 con Independiente Rivadavia de Mendoza y dejó pasar la oportunidad de quedar como líder de la Zona A junto a Estudiantes de La Plata en el Torneo Apertura.

Gabriel Ávalos y Matías Abaldo había puesto en ventaja al "Rojo" de Avellaneda, quien dio vuelta el partido tras el tanto de Alejo Osella, pero un doble de Fabrizio Sartori selló el triunfo del local.

El elenco de Avellaneda controló bien en el inicio, con asedio al campo del equipo mendocino aunque sin presencia en el área, pero una rápida salida por la izquierda le permitió a Sebastián Villa tirar un centro con comodidad y Osella, a los 17 minutos del primer tiempo, puso el 1 a 0 a favor del local.

Pero desapareció ese leve dominio y el equipo de Gustavo Quinteros mostró un nivel bajo durante gran parte de la noche y solo reaccionó con una ráfaga que no alcanzó para sostener el resultado, mientras que el conjunto local, conducido por Alfredo Berti, ajustó mejor las piezas y aprovechó cada desajuste rival.

El Rojo sufrió desde el inicio con pérdidas en el mediocampo y fallas defensivas que permitieron la apertura del marcador tras un centro que encontró a Osella sin marca.

El entrenador visitante modificó nombres y esquema tras el descanso y la respuesta fue inmediata: Ávalos empató con una volea precisa y Abaldo concretó la remontada pocos minutos después.

Sin embargo, la falta de eficacia para ampliar la ventaja dejó el partido abierto y una mala resolución ofensiva derivó en la contra que terminó en el empate de Sartori.

El local recuperó confianza, volvió a lastimar por las bandas y otro envío al área selló el 3-2 definitivo. El resultado pudo ser más amplio, aunque el travesaño y Rey evitaron una diferencia mayor.

Síntesis del partido:

  • Torneo Apertura.
  • Fecha 6.
  • Independiente Rivadavia 3-2 Independiente.
  • Estadio: Bautista Gargantini.
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez.
  • VAR: Pablo Echavarría.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer; Alejo Osella, Matías Fernández, José Florentín, Juan Manuel Elordi; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori, Tomás Bottari. DT: Alfredo Berti.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone; Ignacio Pussetto, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Goles en el primer tiempo: 17m Alejo Osella (IR).

Goles en el segundo tiempo: 3m Gabriel Ávalos (I); 7m Matías Abaldo (I); 29m y 40m Fabrizio Sartori (IR).__IP__

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Santiago Arias por Godoy (I); Walter Mazzantti por Pussetto (I); 13m Rodrigo Atencio por Costa (IR); 27m Ezequiel Bonifacio por Osella (IR); Diego Crego por Ríos (IR); 39m Mateo Pérez por Millán (I); Federico Mancuello por Malcorra (I); 40m Victorio Ramis por M. Fernández (IR).

