Los puntajes de este verdinegro en construcción: Pulpito, Naza Fúnez y Hachen, los números más altos

Con un rendimiento sólido y un Nazareno Fúnez encendido, San Martín logró imponerse 2-1 sobre Güemes , en la segunda fecha del ascenso, sumando una victoria clave que mantiene viva la ilusión en la Primera Nacional. Manuel Cocca abrió la cuenta temprano, mientras que Fúnez volvió a marcar y aseguró los tres puntos en casa, dejando al Verdinegro con 4 unidades en la Zona B. Los números.

Maximiliano Velazco (7): primera presentación del arquero como titular en San Juan. Estuvo seguro, tapó varias claras de la visita y salvó a San Martín en algunas jugadas que complicaron el área. Sostuvo al equipo.

Mauro Osores (5): segundo partido en la zaga de centrales y afianzado. Estuvo incómodo en algunos momentos del partido pero aseguró bastante bien y le sirvió de equilibro al equipo cuando lo necesitó.

Dante Álvarez (5): regreso a la titularidad despues del descenso en el Minella. Participó del gol de San Martin en el inicio de la jugada, cuando le toco tirar el centro al vacío para que la bajara Jaurena sin problemas. Aprobado en su vuelta.

Federico Murillo (6): sumó un punto más a diferencia del partido pasado. Controló su banda, se proyectó y se asoció para generar peligro.

Manuel Cocca (7): partidazo en Chacarita y otra vez protagonista. El gol estuvo en sus pies tras un centro y firmó su primer tanto con esta camiseta. Un caudillo del fondo, cerrado y cerca de la marca. Punto alto del equipo también.

Gabriel Hachen (8): jugó todo el tiempo asociándose con sus compañeros y lastimó en ataque. Aprobado en este arranque y punto alto en la lista.

Sebastián Jaurena (6): no se destacó mucho en lo individual, pero estuvo como protagonista en el primer gol al bajarle la pelota a Cocca para el gol. Se fue reemplazado en el complemento por Genaro Rossi.

Nazareno Fúnez (8): otra vez le tocó convertir. Segundo partido, segundo gol para el goleador que decidió volver a San Martín para pelear el ascenso. Un distinto de la categoría que lo muestra partido a partido. Salió a buscarlo con olfato y llegó su tanto para llevarse el +3.

Sebastián González (8): otro de los puntos altos y jugadores importantes de este San Martín. Llevó la cinta de capitán, se puso el equipo al hombro y manejó los hilos de este equipo en construcción. Molesto, movedizo y picando en ataque. Tuvo chances de anotar de forma olímpica pero el arquero estuvo despierto para taparle la jugada.

Carlo Lattanzio (6): cumplió y eso le bastó para llevarse la aprobación. No estuvo cómodo en el principio, pero se fue adaptando al partido con el correr de los minutos. Se fue reemplazado en el complemento.