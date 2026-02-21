sábado 21 de febrero 2026

Sorpresa

En fotos: San Martín estrenó localía con acceso exclusivo para socios

Con ingreso exclusivo para socios al día, el Verdinegro tuvo un debut en casa con un marco diferente y poco movimiento en la previa. Desde el club explicaron que la medida apunta a ordenar las finanzas y fortalecer el sentido de pertenencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El primer partido de local de San Martín mostró una postal poco habitual en el Hilario Sánchez. Con la decisión de permitir el ingreso únicamente a socios con cuota al día para los encuentros de la Primera Nacional, las tribunas lucieron más tranquilas y en las inmediaciones del estadio también se notó un movimiento menor al de otras jornadas. La medida que se instaló a mitad de enero y que sorprendió a más de uno, fue defendida por quienes coordinaron los ingresos, que señalaron que el objetivo es que el simpatizante dé el paso y se asocie para acompañar al equipo durante todo el año.

Desde el Pueblo Viejo explicaron que la decisión no fue improvisada, sino que responde a una política que se viene trabajando desde hace tiempo para darle previsibilidad económica al club. "Es una idea pensada para no estar un mes cobrando y otro no, pidiendo moratorias a cada rato", habían señalado desde el club en su momento.

Más allá de lo financiero, la dirigencia sostiene que la medida también busca reconocer al socio que acompaña siempre, reforzando el vínculo con quienes sostienen el día a día de San Martín.

El estreno de San Martín, con poca gente en sus tribunas:

