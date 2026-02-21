En fotos: San Martín estrenó localía con acceso exclusivo para socios
Con ingreso exclusivo para socios al día, el Verdinegro tuvo un debut en casa con un marco diferente y poco movimiento en la previa. Desde el club explicaron que la medida apunta a ordenar las finanzas y fortalecer el sentido de pertenencia.
El primer partido de local de San Martín mostró una postal poco habitual en el Hilario Sánchez. Con la decisión de permitir el ingreso únicamente a socios con cuota al día para los encuentros de la Primera Nacional, las tribunas lucieron más tranquilas y en las inmediaciones del estadio también se notó un movimiento menor al de otras jornadas. La medida que se instaló a mitad de enero y que sorprendió a más de uno, fue defendida por quienes coordinaron los ingresos, que señalaron que el objetivo es que el simpatizante dé el paso y se asocie para acompañar al equipo durante todo el año.
Desde el Pueblo Viejo explicaron que la decisión no fue improvisada, sino que responde a una política que se viene trabajando desde hace tiempo para darle previsibilidad económica al club. "Es una idea pensada para no estar un mes cobrando y otro no, pidiendo moratorias a cada rato", habían señalado desde el club en su momento.
