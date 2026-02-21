En fotos: San Martín estrenó localía con acceso exclusivo para socios

El primer partido de local de San Martín mostró una postal poco habitual en el Hilario Sánchez. Con la decisión de permitir el ingreso únicamente a socios con cuota al día para los encuentros de la Primera Nacional, las tribunas lucieron más tranquilas y en las inmediaciones del estadio también se notó un movimiento menor al de otras jornadas. La medida que se instaló a mitad de enero y que sorprendió a más de uno, fue defendida por quienes coordinaron los ingresos, que señalaron que el objetivo es que el simpatizante dé el paso y se asocie para acompañar al equipo durante todo el año.