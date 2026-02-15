Los centrales y el goleador, los puntos más altos de este nuevo San Martín: el uno por uno

En el inicio de una nueva temporada de la Primera Nacional, San Martín sacó un valioso empate 1-1 frente a Chacarita en condición de visitante. El gran protagonista de la jornada fue Nazareno Fúnez, quien reafirmó su conexión con la red al marcar el gol de la ventaja inicial, alcanzando así los 11 gritos con la camiseta del Verdinegro. Aunque el local logró igualar a través de Leyendeker, el equipo sanjuanino dejó sensaciones muy positivas y nombres propios que empiezan a ilusionar en su objetivo de volver a la máxima categoría. Los centrales y uno de los puntas, los mejores números del equipo.

Primera Nacional San Martín debutó y se trajo un empate valioso de la complicada cancha de Chacarita

Maximliano Velazco (5): tras la salida de Borgogno, se adueñó del arco verdinegro en esta Primera Nacional. Nada pudo hacer en el gol y tuvo un atajadón en los minutos finales. Aprobado en este arranque.

Mauro Osores (7): uno de los centrales del mercado de pases y punto alto en la última línea. Se lo vio firme y cerca de la marca; acompañó a su dupla y conectaron bien para los relevos. Se llevó una amarilla.

Hernán Zuliani (6): se jugó mucho por su banda izquierda. Se proyectó y trató de no despegarse mucho del atacante rival.

Federico Murillo (4): si bien se animó en varios pasajes del partido a pasar al ataque, le faltó conectarse con sus compañeros. De lo más flojo del debut.

Nicolás Pelaitay (5): regresó al equipo después de casi un año y con la cinta de capitán. Se movió por el medio y fue conector. Cumplió y dejó buenas sensaciones. Terminó el partido amonestado.

Manuel Cocca (7): al igual que el otro central (Osores), fue uno de los puntos más altos del equipo. Cortó y estuvo muy seguro arriba. Un pilar que empieza a afianzarse.

Gabriel Hachen (5): sin muchos sobresaltos. Se encargó de conducir la pelota que terminó en gol. Se fue reemplazado en el complemento.

Guillermo Acosta (4): otro de los puntos más bajos de San Martín en este debut. Arrancó metiendo presión arriba y mostrándose como protagonista, pero fue bajando el ritmo hasta salir reemplazado.

Nazareno Fúnez (7): el mejor de los regresos para el goleador. Hizo su estreno con gol y demostró que está siempre atento arriba. Peleó todas, les ganó siempre a los defensores, pero se sintió la falta de un compañero. De lo mejor.

Sebastián González (6): uno de los sobrevivientes del viejo plantel. Usó la diez y estuvo fino desde el arranque. El distinto, eslabón y creativo. La más clara que tuvo con el arco fue un tiro libre que después de un rebote en la barrera, le pegó por encima del travesaño.

Carlo Lattanzio (7): punto alto también para él. Gran refuerzo y buen debut. Asistió a Fúnez en el gol y peleó todas las pelotas. Movedizo, encarador y filoso por la banda. Se fue reemplazado por Juncos en el segundo tiempo.