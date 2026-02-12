jueves 12 de febrero 2026

Primera Nacional

Cómo tienen que hacer los hinchas de San Martín para seguir los partidos por internet

El Verdinegro inicia una nueva ilusión en el torneo y desde el club informaron cómo los fanáticos podrán ver los partidos en vivo a través de la plataforma oficial de la Liga Profesional.

San Martín.

San Martín.

San Martín comienza su camino en la Primera Nacional con la expectativa renovada y el acompañamiento incondicional de su gente. En el arranque del campeonato, el Verdinegro buscará ser protagonista desde el primer minuto, con el objetivo claro de pelear arriba y volver a ilusionar a todo Concepción. Mirá cómo tenés que hacer para seguir los partidos por internet.

En la previa del debut, la cuenta oficial del club comunicó cómo los hinchas podrán seguir cada encuentro durante el torneo. A través de sus redes sociales, el Verdinegro compartió la información para acceder a las transmisiones mediante la plataforma LPF Play, el sitio oficial de la Liga Profesional de Fútbol.

"Así podés ver los partidos a través de @lpfplay. Guardá el video y no te pierdas nada en el arranque del Torneo. #VamosVerdinegro", fue el mensaje difundido por el club, acompañado por un video explicativo con el paso a paso para registrarse y acceder a los encuentros.

Embed - Así podés ver los partidos a través de @lpfplay Guarda el video y no te pierdas nada en el arranque del Torneo. #VakosVerdinegro | Club Atlético San Martín

