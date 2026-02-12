San Martín, con el chip en el debut: la elección del arquero, los sanjuaninos en el plantel y la obligación de ser protagonistas
El técnico Ariel Martos habló con Tiempo de San Juan en la previa al inicio del campeonato de ascenso. A días del debut frente a Chacarita, el entrenador instaló la bandera de meterse entre los nombres importantes para volver a Primera. Corto, sin misterio y jugándosela por los pibes. El video.
Nuevo año, otras expectivas. San Martín ya pasó de página y dejó atrás el descenso en el José María Minella. Si bien hubo un recambio grande de nombres y de capitán, ante la salida de Leandro 'Pipi' Romagnoli, el proyecto retorno ya está en marcha. Sumó puntos positivos en los cuatro amistosos que disputó y llega entonado para el choque frente a Chacarita el próximo domingo desde las 17hs. En conferencia de prensa, el técnico Ariel Martos fue corto y directo: la elección del arquero, los sanjuaninos en el plantel y la obligación de ser protagonistas.
El equipo sanjuanino ya lleva casi 40 días de pretemporada y en el medio se rozó dos veces con Godoy Cruz, una con Deportivo Maipú y otra con Juventud Alianza. Todos estos encuentros resultaron positivos y le sirvió al entrenador tucumano para ir preparando su equipo ideal de la Primera Nacional.
El descenso frente a Aldosivi desarmó un poco las cosas y obligó a Martos a armarse casi desde cero. Es por eso que ya retirado del mercado de pases, es oficial decir que San Martín sumó un total de 14 refuerzos para hacerle frente a la categoría. "Queremos ser protagonistas", le dijo el DT en su llegada a Tiempo de San Juan. Este jueves en conferencia de prensa mantuvo su estilo y reafirmó que pelearán con cualquier pronóstico para recuperar la plaza máxima.
Sobre la cinta de capitán y el posible once inicial para enfrentar a Chacarita, dijo que por el momento la elección del líder no está y que el equipo se sabrá recién el domingo, cuando primero se lo comunique a sus jugadores.
El video:
Embed - Ariel Martos el nuevo DT de San Martin habló del futuro del Club