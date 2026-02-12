San Martín, con el chip en el debut: la elección del arquero, los sanjuaninos en el plantel y la obligación de ser protagonistas

Nuevo año, otras expectivas. San Martín ya pasó de página y dejó atrás el descenso en el José María Minella. Si bien hubo un recambio grande de nombres y de capitán, ante la salida de Leandro 'Pipi' Romagnoli, el proyecto retorno ya está en marcha. Sumó puntos positivos en los cuatro amistosos que disputó y llega entonado para el choque frente a Chacarita el próximo domingo desde las 17hs. En conferencia de prensa, el técnico Ariel Martos fue corto y directo: la elección del arquero, los sanjuaninos en el plantel y la obligación de ser protagonistas.

Golpe bajo La Reserva de San Martín sufrió una goleada en Santa Fe y sigue sin levantar cabeza en el torneo

Primera Nacional Cómo tienen que hacer los hinchas de San Martín para seguir los partidos por internet

El equipo sanjuanino ya lleva casi 40 días de pretemporada y en el medio se rozó dos veces con Godoy Cruz, una con Deportivo Maipú y otra con Juventud Alianza. Todos estos encuentros resultaron positivos y le sirvió al entrenador tucumano para ir preparando su equipo ideal de la Primera Nacional.

El descenso frente a Aldosivi desarmó un poco las cosas y obligó a Martos a armarse casi desde cero. Es por eso que ya retirado del mercado de pases, es oficial decir que San Martín sumó un total de 14 refuerzos para hacerle frente a la categoría. "Queremos ser protagonistas", le dijo el DT en su llegada a Tiempo de San Juan. Este jueves en conferencia de prensa mantuvo su estilo y reafirmó que pelearán con cualquier pronóstico para recuperar la plaza máxima.

Ante la salida de Matías Borgogno, el entrenador tucumano confirmó que ya tiene su reemplazante: Maximiliano Velazco será el encargado de defender el arco en el Nacional. El arquero, que esperó su momento a la sombra del ex capitán, tendrá su chance ante los nombres de las recientes jovenes incorporaciones: Sebatián Robles, proveniente de la Reserva de Boca, y Lautaro Garzón, ex Vélez y con experiencia en Primera.

image Maximiliano Velazco, el arquero de Ariel Martos para defender el arco verdinegro.

Sobre la cinta de capitán y el posible once inicial para enfrentar a Chacarita, dijo que por el momento la elección del líder no está y que el equipo se sabrá recién el domingo, cuando primero se lo comunique a sus jugadores.

El video: