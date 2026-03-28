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1x1

El puntaje de los jugadores de San Martín en el 0-0 ante la Academia cordobesa

El Verdinegro de Ariel Martos no pudo ante Racing en el Hilario Sánchez y sigue sin poder acomodarse en el campeonato. El pulpito, de lo más alto. Los números.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Sebastián Díaz Roble (5): el reciente reemplazo de Maxi Velazco. Tuvo más acción que con los tucumanos, buen movimiento con los pies cuando le tocó salir de abajo, pero se lo notó inseguro en algunas jugadas que de milagro no terminaron en gol. Salió a achicar cuando la pelota de la visita dio en el palo y salvó a San Martín.

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Mauro Osores (3): uno de los jugadores más bajos y flojo en la saga central. No ganó pelotas arriba y se lo notó inseguro con cuando le tocó tener la pelota en los pies.

Hernán Zuliani (3): poco del sanjuanino esta noche en Concepción. No jugó bien y estuvo incómodo. Se lo vio indeciso y con falta de fútbol. Por momentos no se lo veía enfocado en el partido. Tuvo una pelota que la tiró a las nubes.

Federico Murillo (4): el mejor de atrás. Hubo momentos que no brindó mucha seguridad, pero supo resolver bien por su banda, en la mayoría de los ataques de los cordobeses.

Diego Mercado (5): trató de armar juego y trató siempre de ser productivo para el equipo. Se lo vio solo y no tuvo mucha asociaciones.

Manuel Cocca (5): fue el mejor de los centrales. Seguro arriba y defendió pelotas importantes. La desesperación de todos lo hizo cometer errores.

Gabriel Hachen (4): corrió mucho, pero jugó más retrasado de lo normal. No tuvo mucho juego en la parte ofensiva, posición que es su fuerte.

Guillermo Acosta (3): el mediocampista no fue protagonista en ningún momento del partido, se fue reemplazado en el entretiempo.

Nazareno Fúnez (4): el delantero volvió entre algodones. No le llegó una pelota al pie o frente al arco para que defina cómodo. Se lesionó el hombro derecho y afectó mucho su juego. Se tuvo que ir reemplazado.

Sebastián González (6): corrió y metió los 90 minutos. Trató de hacer un buen fútbol, pero no tuvo compañía. Se lo vio muy enojado con sus compañeros. No hubo sintonía.

Carlos Lattanzio (3): el extremo trató de desbordar en todo momento por izquierda, pero no fue suficiente. Sus ataques eran muy previsibles y no fue un dolor de cabeza para la defensa de Racing, que lo marcó y lo dejó sin reacción.

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