"Si no metemos la pelota, no vamos a ganar nunca": la fuerte autocrítica de un defensor de San Martín

En una noche donde el Hilario Sánchez fue una caldera y los silbidos marcaron la salida del equipo, Mauro Osores enfrentó a la prensa en el final del partido para intentar explicar un presente que duele y hace mucho ruido. El central reflejó el sentimiento de un vestuario que se siente en deuda con su gente: "Tengo mucha bronca, nosotros acá queremos ganar. Si no metemos la pelota en el arco no vamos a ganar nunca", disparó sin vueltas en a zona mixta.

A pesar del resultado 0-0 con el marcador cerrado, el defensor consideró que el trámite del partido los tuvo como protagonistas, aunque el fútbol no entiende de merecimientos. "Fuimos superiores. Son partidos distintos, pero la pelota no quiso entrar y nos faltaron detalles", analizó Osores, quien además remarcó que el factor azar les está jugando una mala pasada en este arranque de la Primera Nacional. Según el jugador, el equipo hace el desgaste, pero hoy por hoy, "no nos está acompañando la suerte".

Esta igualdad ante la Academia cordobesa deja a San Martín estancado en el puesto 11 de la tabla con apenas 6 unidades, una cosecha magra que empieza a impacientar a los fanáticos en Concepción.

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