Lluvia de silbidos y noche caliente en Concepión: San Martín empató sin goles y sigue sin poder acomodarse

La noche en el Pueblo Viejo prometía ser la del despegue, pero terminó siendo un capítulo más de un presente que empieza a preocupar seriamente. San Martín empató sin goles frente a Racing de Córdoba y la sensación que quedó flotando en el aire de Concepción es que el "ancla" está cada vez más pesada.

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Desde el pitazo inicial, el conjunto dirigido por Ariel Martos intentó hacerse dueño de la pelota. Tuvo pasajes de dominio y generó situaciones claras para romper el cero, pero la falta de puntería y la ansiedad jugaron su propio partido. El Verdinegro llegó, merodeó el área rival, pero no supo dar la puntada final para marcar la diferencia que el trámite, por momentos, sugería.

Sin embargo, Racing de Córdoba no vino a San Juan a ver qué pasaba; plantó bandera, hizo sus méritos y también tuvo opciones para llevarse los tres puntos hacia Nueva Italia. El empate terminó siendo el reflejo de dos equipos que buscaron pero que chocaron contra sus propias limitaciones.

La realidad numérica es elocuente y duele en San Juan: con este punto que suma poco, San Martín quedó ubicado en la 11° posición de la Zona B con apenas 6 unidades.