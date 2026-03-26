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Torneo Proyección

Golpazo tremendo en la Quemita: la Reserva de San Martín fue goleado 6-1 por Huracán

El equipo sanjuanino cayó frente al Globo de Parque Patricios, en la fecha 6 del campeonato de Reserva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Verdinegro Querido.

Foto: Verdinegro Querido.

Baldazo de agua fría y preocupación en Concepción. La Reserva de San Martín sufrió una dura derrota 6-1 frente a Huracán, en el marco de la fecha 6 del campeonato de Reserva.

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El equipo sanjuanino nunca logró hacer pie en el predio del Globo y fue ampliamente superado por un rival que mostró contundencia y eficacia a lo largo de todo el encuentro. La diferencia en el marcador refleja con claridad lo ocurrido en la cancha: Huracán dominó y golpeó en los momentos justos, dejando sin respuestas a un San Martín que atraviesa un arranque de torneo muy complicado.

Con esta nueva caída, el Verdinegro quedó anteúltimo en la Zona B, con apenas tres puntos, y empieza a encender señales de alarma. La primera parte del certamen le está costando más de lo esperado y el equipo todavía no logra encontrar funcionamiento ni regularidad.

Del otro lado, el Globo sacó máximo provecho de la localía en La Quemita y, gracias a esta contundente victoria, se acomodó en la tabla: alcanzó los 10 puntos y trepó al quinto lugar, metiéndose en la pelea.

La tabla de posiciones:

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